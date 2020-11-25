العثور على جثة عامل بالطريق الصحراوي في المنيا

عثر العاملون بإحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي، بزمام مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، علي جثة عامل زراعي "مشنوق" وجرى نقل جثته لمستشفي ملوي العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ملوي، من مدير مستشفى ملوي العام بوصول "أ.م.ص" 22 عامًا، من محافظة الأقصر، جثة هامدة.

بمناظرة الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود آثار خنق حول الرقبة ووجود شبهة جنائية، وحرر العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا المحضر رقم 8233 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ملوي.

وبإبلاغ النيابة العامة بمركز ملوي قررت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب، إنتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وأشارت التحريات الأولية إلي وجود خلافات بين المجني عليه وبعض زملائه زملائه بالمزرعة.