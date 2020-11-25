بيومي فؤاد لـ"الوطن": أنا بخير ومسحة كورونا سلبية

نفى الفنان بيومي فؤاد، الاخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عقب عودته من مدينة شرم الشيخ، بعد مشاركته في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقال فؤاد، لـ"الوطن": "أنا بخير، وخلال الساعات الماضية، أجريت مسحة للاطمئنان على صحتي، وجاءت النتيجة سلبية، وأشكر كل من سأل عني".

كان الفنان بيومي فؤاد، قال إنه سيتحدى كل أصدقائه الزملكاوية، في برنامجه الجديد الذي سيقدمه عبر قناة النادي الأهلي.

وأضاف فؤاد، لـ"الوطن"، أن البرنامج الجديد سيبدأ عرضه من الشهر المقبل، عبارة عن حلقة كل يوم جمعة، وسيستضيف فيها عددا كبيرا من الفنانين الزملكاوية.

وداعب فؤاد، نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، الزملكاوي الانتماء، مشيرا إلى أنه سيستضيفه خلال إحدى الحلقات لتأكيد عدم التعصب بين نجوم القطبين.

كان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الخامسة برئاسة الفنان مازن الغرباوي، قد عقد مؤتمرا صحفيا للفنان بيومي فؤاد، أداره الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، وأكد النجم الكبير خلاله أنه يستعد لتقديم برنامج جديد على قناة النادي الأهلي، يستضيف فيه نجوم الزمالك.

حضر اللقاء على المنصة الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين، رئيس أكاديمية الفنون، وتحدث بيومي فؤاد في البداية، قائلا: "أشكر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي علي تكريمي؛ فهو مهرجان مهم، ويصنع حدثا مهما لمصر وللمسرحيين في كل الوطن العربي".

وعن تجربته كممثل في المسرح، قال بيومي فؤاد: "أحببت المسرح جدا وأنا في كلية فنون جميلة، وقدمت عددا من العروض المسرحية من بعد تخرجي في الكلية، من عام 1990 إلى 1997، وتعد مسرحية أوبريت الدرافيل، تأليف خالد الصاوي، أول عمل مسرحي أقدمه وأتقاضى عليه أجر، وبدأت المسرح من السنة الثانية بالكلية، ومن يومها أصبح يقال بيومي يدرس المسرح ويهوى الفنون الجميلة".