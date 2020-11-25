محافظ كفر الشيخ يتابع صيانة شبكات الصرف ورفع مياه الأمطار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، لتستوعب الأمطار التي تشهدها عدد من مدن المحافظة، مشددا على رفع مياه الأمطار أولا بأول، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتابع المحافظ رفع مياه الأمطار، وتواجد جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المدن بالشوارع، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين، والمتابعة على مدار الساعة، مشددا على تواجد رؤساء المدن ونوابهم والمسؤولين، لمتابعة أعمال رفع الأمطار حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، موقع تدوير القمامة بمدينة كفر الشيخ، الذي سيشغل خلال المرحلة المقبلة، موجها بسرعة الانتهاء منه، مشددا على رفع القمامة من الشوارع والأحياء على مدار الساعة، وأنه سيتابع بنفسه أعمال النظافة في المدن.

وفي سياق متصل، شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بمراكز ومدن المحافظة كافة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة بشوارع المدينة، وقري الزعفران، وغرب تيرة، ورفع مخلفات الأمطار، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات،ونقلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتفريغ صناديق القمامة، والنظافة حولها، فضلا عن رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة وتركيب الفرد الخامس وكشافات ليد بالمدينة.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والقرى، فضلاً عن قص وتهذيب الأشجار وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة.

وفي السياذ ذاته، تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وقرى القصابي، والفقهاء القبلية، والقن، وبرية لاصيفر.