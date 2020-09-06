حملات لرفع تراكمات القمامة من شوارع كفر الشيخ  

نفذت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

يأتي ذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل المدينة، وشارع جمال عبد الناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، وقلين المحطة والبلد.

كما تابع العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، على رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ونقلها إلى المقالب العمومية، ورفع الأتربة بجانب البلدورات، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة.

وقال شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إنه تابع حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرية منشأة عباس.