وزيرة الهجرة لـ هالة السعيد: "فخورون باختيارك أفضل وزيرة عربية"

هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزيرة عربية، وفوزها بجائزة التميز الحكومي العربية.

وقالت نبيلة مكرم عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألف ألف مبروك لصديقتي وزميلتى العزيزة د. هالة السعيد لهذا التكريم المستحق جدا، مؤكدة: "فخورين بهذا الاختيار وربنا يوفقك أكتر وأكتر".

وقد اختارت جائزة التميز الحكومي العربية، في دورتها الأولى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزيرة عربية.

وتقدمت وزيرة التخطيط، في بيان صادر اليوم، بالشكر لإدارة الجائزة وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على ثقتهم واختيارها كأفضل وزيرة عربية، قائلة: إنَّ هذه الجائزة تعد جائزة للحكومة المصرية كلها؛ لأن الحكومة المصرية تعمل علي قلب رجل واحد، ولا يمكن أن ينجح وزير دون دعم القياده السياسية، ومساعدة ودعم زملائه.

كما أكّدت الدكتورة هالة السعيد أنَّ حصولها على الجائزة يعد تكريما للمرأة المصرية، وتكليلا لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل، مضيفة أن هذا الاختيار وهذه الجائزة يتشارك فيها كل العاملين في الوزارة، ولولا جهودهم المستمرة ما استطعنا الفوز والحصول على جائزة التميز الحكومي العربي، مشيرة إلى أنه سيكون دفعة لمزيد من العمل والاستعداد أيضا لجائزة التميز الحكومي المصرية، التي سنعلن عن جوائزها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، هنأ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد فوز الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كأفضل وزيرة في العالم العربي.

وكتب "بن راشد"، قائلا: "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، كأفضل وزيرة في العالم العربي، مؤكدا أن التطوير الحكومي في عهد الرئيس السيسي يحقق قفزات مدروسة.

وشملت الجوائز التي فازت بها مصر، أفضل وزير عربي: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأفضل مشوع تطوير بنية تحتية: مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي: اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية: نهى أحمد السيد.