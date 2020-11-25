نصائح يجب اتباعها حال غرق سيارتك في مياه الأمطار

شهدت محافظات مختلفة اليوم، موجة من الطقس السيئ، شملت تساقط أمطار متوسطة الشدة على القاهرة، وغزيرة على عدد من محافظات الوجه البحري، وقدّم نادر أحمد منصور، مهندس الميكانيكا المتخصص في مجال المحركات، النصائح والإجراءات التي يجب إتباعها للتعامل مع السيارة إذا غمرتها مياه الأمطار، على النحو التالي:

1- لا تحاول تشغيل محرك السيارة؛ لأن مياه الأمطار تكون قد وصلت في الغالب إلى غرف الاحتراق "السلندرات" داخل المحرك، إما عن طريق فتحة "فلتر الهواء، أو الشكمان"، وعند محاولة تشغيل المحرك بهذا الشكل، قد يتسبب في التلف بشكل كامل.

2- فصل أقطاب البطارية فورا بمجرد الوصول إليها، وعدم وضع مفتاح "الكونتاكت"، أو تشغيل أي أنوار أو وصلات لها علاقة بدائرة الكهرباء بالسيارة، فالمياه ستؤدي إلى توصيل جميع الأقطاب، ما ينتج عنه تلف كروت الدوائر الكهربائية والكمبيوتر المركزي للسيارة، وقد يتسبب إصلاح ذلك في تكلفة كبيرة جدا.

3- تصفية المياه من داخل السيارة، ورفع فرش الأرضية للخارج، والبحث عن فتحات التصريف الأرضية المتوفرة بجميع السيارات، ومن المفضل أن تفك جميع الكراسي وتجفف من المياه، وتركها في الهواء الطلق فترة لا تقل عن 3 أيام، لتجنب تعفن الفرش والروائح الكريهة داخل السيارة فيما بعد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار غزيرة، رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتمتد متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مطروح والسلوم، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، من الوجه البحري ومدن القناة: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية – السويس".