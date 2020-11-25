أمطار غزيرة على بنها وإعلان الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت مدينة بنها أمطارًا تراوحت شدتها ما بين متوسطة وغزيرة، عصر اليوم، صاحبها غيوم ورعد، ونتج عنها غرق الشوارع، وسط تحرك مجلس المدينة بمعداته لرفع المياه المتراكمة، حتى لا تؤثر على الحركة المرورية، فيما لم تتسبب الأمطار في أية خسائر مادية أو بشرية.

وأعلن علي عبدالستار، رئيس المدينة، رفع حالة الاستعداد للقصوى، لمواجهة موجة الطقس السيئ، ووجّه إلى تمركز سيارات كسح المياه بأنفاق المدينة، وشدّد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والجاهزية لمواجهة أي طارئ.

وكانت محافظة القليوبية شهدت انخفاضا في درجات الحرارة، صاحبتها أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض الأنحاء، إلى جانب انتشار مكثف للسحب فى سماء مدن وقرى المحافظة، وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم سقوط الأمطار.

وقال "مجاهد" إن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة.

وأضاف أن قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ طهرت بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تمت الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.