بعد تصدرها الأكثر إصابة.. صيدليات تمنح بروتوكول علاج كورونا في القاهرة

حالة من الترقب والقلق انتابت سكان محافظة القاهرة وذلك بعد إعلان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال اجتماع اليوم بأن تلك المحافظة في مقدمة المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا، فالجميع بات يبحث عن الصيدليات التي يتوفر فيها بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وعليه، تقدم "الوطن" بالتزامن مع الموجة الثانية لكورونا "كوفيد 19"، لقراءها عناوين الصيدليات بمحافظة القاهرة التي توفر بروتوكول علاج كورونا والبالغ عددها 14 صيدلية على مستوى المحافظة والتابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.

صيدلية إسعاف القاهرة

تقع صيدلية إسعاف القاهرة في 36 شارع 26 يوليو .

صيدلية الشكاوى شبرا

تقع في 1353 شارع كورنيش النيل.

صيدلية مصطفى كامل

توجد صيدلية مصطفى كامل بـ 1 ميدان مصطفى كامل.

صيدلية باب اللوق

وتقع صيدلية باب اللوق بـ 1 شارع مظلوم خلف وزارة الأوقاف.

صيدلية الأوبرا

وتوجد صيدلية الأوبرا بميدان الأوبرا.

صيدلية طلعت حرب

تقع بـ 33 شارع طلعت حرب.

صيديلة سيدي جابر

وتوجد صيدلية سيدي جابر بشارع سيدي جابر مصر الجديدة.

صيدلية الزمالك

وفي 3 شارع الدرة توجد صيدلية الزمالك بعمارة ليون الزمالك.

صيدلية قصر العيني

وتقع في مبنى مستشفى قصر العيني.

صيدلية شبرا

وتوجد في 187 شارع شبرا أمام شارع مسرة.

صيدلية جزيرة بدران

وتقع على ناصية جزيرة بدران شبرا.

صيدلية باب الشعرية

وتوجد في ميدان باب الشعرية.

صيدلية دير الملاك

وتقع صيدلية دير الملاك في عمارات الأوقاف بشارع ترعة الجبل أمام بنك مصر بحدائق القبة.

صيدلية القوات المسلحة

ويوجد علاج بروتوكول كورونا داخل صيادلية مستشفى القوات المسلحة بالمعادي.

الصيدليات الخاصة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شدّد على ضرورة توفير الأدوية، التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات علاج كورونا، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.