الدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بالمناطق الحيوية في القليوبية

دفعت شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة بمعدات الشركة، لرفع مياه الأمطار من طريق بنها- المنصورة لتيسير حركة المرور، ومنع وجود أي تكدس مروري في المحاور المرورية والأنفاق بالمحافظة بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة الليلة.

كما تم الدفع بسيارات أخرى لكسح المياه من أسفل الكباري لتسهيل حركة المرور وعدم تكدس الطريق الزراعي.

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، إنه تم التعامل مباشرة مع الأمطار بتوجيه سيارات الكسح إلى مناطق الكباري والأنفاق بالمحافظة لسحب المياه للتعامل الفوري مع المياه، مشيرا إلى جاهزية المعدات للتعامل بشكل سريع.

من جانبه، أكد العميد عبدالعظيم محمد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، على وجود انسياب في الحركة المرورية على الطريق الزراعي ونزلة الطريق الدائري، وكذا المطالع، ولا توجد ما يعوق الحركة على كافة الطرق برغم سقوط الأمطار.

في وقت سابق شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية وبعض القرى المجاورة أمطارا ما بين متوسطة وغزيرة بعد عصر اليوم صاحبها غيوم وأصوات رعد حيث تسببت الأمطار في ظهور بعض تجمعات المياه بالشوارع والتي تحركت معدات مجلس المدينة وأجهزة قسم النظافة بالمجلس لرفعها حتى لا تؤثر على الحركة المرورية فيما لم تتسبب الأمطار في أي خسائر أو مشكلات جسيمة.

وأعلن علي عبد الستار رئيس المدينة، رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس وذلك لتعرض المركز والمدينة لسقوط أمطار ووجه بتمركز سيارات شفط المياه أمام الأنفاق بمدينة بنها، فيما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والجاهزية المسبقة لمواجهة أى طارئ قد يحدث.

وكانت محافظة القليوبية قد شهدت اليوم انخفاضا بدرجات الحرارة، صاحبتها أمطار خفيفة وصلت إلى حد المتوسطة على بعض الأنحاء، إلى جانب انتشار مكثف للسحب فى سماء مدن وقرى المحافظة.