تعطيل الدراسة بمدارس وجامعة كفر الشيخ لليوم الثاني الخميس

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قراراً قبل قليل، باستمرار تعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غداً الخميس لليوم الثاني على التوالي، بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

وأخطر المحافظ جميع رؤساء المراكز والوحدات المحلية بالقرى، في إشارة عاجلة، بالقرار مع ضرورة الاستعداد برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، تمهيداً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق صباح اليوم الأربعاء، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، واستعدت لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، خلال الـ3 أيام المقبلة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان له، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في كافة الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار المتوقع سقوطها أولاً بأول، ورفع تقرير بالأعمال التي تمت في حينه.

ويستمر تعطيل الدراسة بجامعة كفر الشيخ غداً الخميس، على أن يشمل القرار جميع كليات ومعاهد الجامعة، مع استمرارها أونلاين، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظراً لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، والأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد، وفق احتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.