تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا باستمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس بالمدارس والمعاهد الأزهرية، ومنح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها التي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة، نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتمثل القرار فى المديريات الآتية "التربية و التعليم والتضامن الاجتماعي والاسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري" ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وحال النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.