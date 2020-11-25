محافظ الإسكندرية: الرئيس أمر بنقل سكان العقار المائل لبشاير الخير

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن العقار المائل بالإسكندرية تم بناؤه منذ نحو 9 سنوات وبدون ترخيص بالكامل بداية من الأرض وحتى الدور الـ 11، مشيرا إلى أن 12 شقة فقط من العقار مأهولة بالسكان.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن العقار مائل منذ أكثر من عام "كان فيه ميل بسيط والأسبوع الأخير ده حصل فيه ميل بشكل كبير وصل إلي أكثر من 50 سنتيمتر"، مشيرا إلى أنه عند إرسال لجنة هندسية لمعاينة العقار تبين أنه فيه خطورة دائمة ولا يصلح أن يستمر الإقامة فيه ولابد من إزالته فورا.

وتابع، أن الأسر المقيمة بالعقار عبارة عن أسر بسيطة، "كانوا رافضين أنهم يخرجوا وبيقولوا لا معندناش مشاكل، لكن تم تصعيد هذا الأمر للرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا وبمجرد عرض الأمر عليه أعطى أمرا فوريا وصدق على الدعم الكامل المادي والعيني لهذه الأسر ثم نقل هذه الأسر إلي مساكن بشاير الخير والتي تقرب جدا من منطقة كرموز".

واستطرد، "كان لازم أروح للأهالي بنفسي وأبلغهم بالخبر السعيد وتوجيهات الرئيس، والناس كانوا طايرين في السماء من السعادة بأنهم هياخدوا مساكن في بشاير الخير"، لافتا إلى أنه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فإن مساكن بشاير الخير جاهزة تماما ومستعدة لاستقبالهم اليوم وسيكون هناك مندوب سيأخذهم ويتوجه بهم إلي منطقة بشاير الخير.

وأشار إلى أنه يتم عمل إجراء إداري بسيط للغاية وهو بحث اجتماعي لربما يكون هناك بعض من هذه الأسر لديه أماكن إقامات أخرى، "لأن مساكن بشاير الخير إحنا عاملينها للبسطاء مينفعش حد يبقى عنده شقتين وتلاتة ونديله شقة في بشاير الخير ولكن بناخد الأسر المتضررة فقط، ومستعد أن أسكنهم اليوم حتي ينتهي البحث الاجتماعي".

وأكد أن مساكن بشاير الخير مجهزة بأثاث كامل من حيث غرف النوم، المعيشة، مطبخ، وجميع الأدوات الكهربائية، "يعني اللي عاوز يقيم من غير أي أثاث هيروح يلاقي كل حاجة موجودة هناك".

وأوضح، أنه جرى تشكيل لجنة هندسية أول أمس لمعاينة العقار بالتنسيق مع كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية وذلك لأن إزالة العقار سيكون به خطورة شديدة على العقارات المجاورة والمارة، لذلك جرى اتخاذ الاحتياطات الخاصة "حواجز" لمنع مرور المواطنين من أسفل العقار، "عملية الإزالة محتاجة أمر فني تختص به لجنة هندسية وأساتذة من كلية الهندسة حتي لا ينهار العقار على العقارات المجاورة".