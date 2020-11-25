آخرهم في أسيوط.. 4 شهداء شهامة دفعوا أرواحهم مقابل "العرض" خلال 9 أشهر

دخل قائمة الشهداء شخص جديد في محافظة أسيوط، بعد وفاة شاب أمس الثلاثاء، عقب مشاجرة بينه وبين شاب آخر، عاكس فتاة، أثناء مرورها في الشارع بمدينة أبو تيج.

وكشفت التحريات، وفاة محمود علي سيد سعيد، 25 سنة، وتم نقله إلى المشرحة على يد شخص يدعى" أحمد رمضان عبدالقادر"، 25 سنة، بسبب معاكسة البنات في الشارع فوقعت مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة، استخدم خلالها المتهم سلاحا أبيض، كان بحوزته وطعن به المجني عليه، وتم القبض على الجاني، وتحرير محضر بالواقعة.

رفض التحرش بشقيقته فمات

رفض طالب في كلية الحقوق بمحافظة الدقهلية، تحرش شباب بشقيقته، فتلقى طعنات بسكين في القلب لدى اعتراضه على شابين، ونزل الشاب الذي يدعى إسلام من منزله، بعد مشاهدة شباب يعاكسون شقيقته في الشارع الذي يسكن فيه.

حكى والد الشاب في تصريحات تليفزيونية أنه نجله القتيل كان الوحيد على 3 بنات وتمنى أن يكون مستشار ولكن قتلوه شباب تحت السن وترصدوا له مسلحين بمطاو وجنازير.

وتمكنت الشرطة في يوليو الماضي من القبض على المتهمين اللذين يبلغان من العمر 17 عاما، وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طعن إسلام بسكين في قلبه، بينما كان الثاني يمسكه من الخلف.

لاعب ملاكمة يموت بسبب معاكسة

شهدت محافظة الاسكندرية نهاية الشهر الماضي وفاة لاعب ملاكمة اليوم، متأثراً بعدة طعنات من قبل صاحب إحدى محلات الهواتف المحمول بمنطقة كرموز، وذلك على خلفية اعتراضه على معاكسته لابنة شقيقته.

وتلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغ يفيد بوفاة شاب بعد مشاجرة بينه وبين صاحب محل هواتف محمولة، وكشفت التحريات معاكسة صاحب المحل ابنة شقيقة لاب الملاكمة فتدخل لمنع من ذلك فأشهر سلاح أبيض "مطواة" وقتله بعد تسديد عدة طعنات وانتقل إلى المستشفى وتوفى هناك.

تدخل لحماية جارته فكانت وفاته

وفي منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية قتل عاطل شخص آخر بضربه بلوح خشبي على رأسه بعد دفاعه عن معاكسته لجارته، وقد تلقى العقيد محمد حسني بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة ومقتل شخص.

وعرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريراً، خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، عن شهيد أحد المناطق الشعبية.

وعلق الإبراشي: "ده اسمه الموت السهل، أصبح هناك عنف شديد في التعامل بين الناس، واختفت القيم، إزاي واحد يقول لواحد مينفعش تقف تضايق البنات على الناصية ولا تحت البيت فيقوم قالته، البلطجة ظاهرة اجتماعية لابد من مواجهتها بقوة وصلابة، بدلا من التعامل معها بالشهامة والتفاوض باللين، مش كل يوم والتاني حد يموت بسبب شوية بلطجية في الشوارع، الأمن المفروض يحط حد للسوك السيء ده".