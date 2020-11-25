الصحة العالمية: فيروس كورونا أصبح أسرع في قدرته على نقل العدوى

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ووزيرة الصحة الأسبق، إن هناك تخوفات طوال الوقت من أزمة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وكثرة عدد الحالات والعدوى، ولكن التخوف من شهر ديسمبر ويناير، بسبب انخفاض درجات الحرارة وتغيير نمط الحياة، والجلوس بشكل أكبر في الأماكن المغلقة، وهذا الأمر يساعد بشكل واضح في انتشار العدوى بين المواطنين.

وأضافت "الرباط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن فيروس كورونا إن كان هناك تغير فيه، أنه أصبح أسرع في قدرته على الإصابة، وعلى نقل العدوى للمواطنين، لافتة إلى أن برتوكولات العلاج كلها تأتي بناء على الدراسات والبحوث التي تقوم بها الدول، ومنها يتم الإعلان عن البروتوكولات والأدوية المعينة التي يتم عملها، وكلما ظهرت أعراض يتم وضع أدوية لتلك الأعراض.

وتابعت أن زيادة إصابات كورونا لها العديد من الأسباب، منها الاستهانة في الإجراءات الاحترازية، ودخول فصل الشتاء، والتجمعات بشكل واضح بين المواطنين، بدون اتخاذ أي إجراءات احترازية ووقائية من ذلك.

وأردفت أنه لا يوجد اختلاف في الأعراض بين الموجة الأولى والموجة الثانية، وهناك بحوث ودراسات طوال الوقت، يتم التعرف منها على معلومات أكثر حول فيروس كورونا، والأعراض التي تحدث نتيجة الإصابة، موضحة أنه تم التعرف على أعراض جديدة خاصة بالإصابة بكورونا، مثل فقدان الشم والتذوق، وأنه من الممكن إصابة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

وواصلت أن فيروس كورونا ليس له أي علاج، ولكن كل العلاجات التي يتم صرفها، لعلاج الأعراض التي تظهر عليه، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية تقوم بعمل آلية لتوفير وخفض سعر لقاح كورونا للمواطنين في كافة أنحاء العالم.