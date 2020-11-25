سببان وراء استقرار الأسعار.. و"الغرف": نعاني من الركود

أكدت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار السلع الغذائية، وأرجعت السبب لوفرة المعروض، وضعف القوى الشرائية للمواطنين، وفقا لتصريحات عمرو حامد رئيس الشعبة.

وأرجع حامد، استقرار أسعار الأرز، وثبات أسعار السكر والزيت، نتيجة زيادة المعروض منها، ولفت النظر إلى أن السوق يعاني من الركود وضعف المبيعات.

واستقرت أسعار الأرز رفيع الحبة عند 6 جنيهات، والمعبأ بسعر 7 جنيهات، في حين بلغ سعر الأرز عريض الحبة المعبأ 12 جنيها لدى محال السوبر ماركت وتجار التجزئة، في حين يتراوح سعر الأرز بالهايبر ماركت 9 جنيهات للأرز العريض الحبة.

وبلغ سعر السكر المعبأ بالسوبر ماركت 9 جنيهات في محال التجزئة، وبالهايبر ماركت 7 جنيهات، والمكرونة 4 جنيهات ونصف الجنيه بمحال السوبر ماركت، وتراوحت بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه في الهايبر ماركت.

وزيت القلية زجاجة زنة 750 جراما 13 جنيها لدى السوبر ماركت، و11 جنيها بالهايبر ماركت، وزيت عباد الشمس 24 جنيها، و21 جنيها بالهايبر ماركت.

تراوح سعر الدقيق المعبأ بين 7 جنيهات و10 جنيهات لبعض الأنواع في محال التجزئة والسوبر ماركت، وبلغ سعر الشاي المعبأ زنة 250 جراما 24 جنيها في السوبر ماركت، و19 جنيها بالهايبر والسلاسل التجارية.

كما سجلت منتجات الألبان استقرارا، حيث بلغ سعر الجبن الإسطنبولي 42 جنيها للكيلو بمحال السوبر ماركت، و38 جنيها لدى الهايبر ماركت.

والجبن ملح خفيف 45 جنيها للكيلو بالسوبر ماركت، و38 جنيها بالهايبر ماركت، والجبن الرومي 100 جنيه بالسوبر ماركت، و70 جنيها لدى العديد من الهايبر ماركت.

واستقرت كذلك أسعار مصنعات اللحوم فبلغ سعر كيلو البسطرمة 250 جنيها في السوبر ماركت، وتراوح بين 160 جنيها و200 جنيه لدى الهايبر ماركت، وتراوح سعر كيلو اللانشون 75 جنيها لبعض الأنواع في السوبر ماركت، في حين يباع بسعر 60 جنيها بالهايبر ماركت، وتراوح سعر كيلو الكفتة المعبأ بين 75 جنيها و65 جنيها.