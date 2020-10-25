محافظ شمال سيناء يؤكد توافر جميع السلع الغذائية والتموينية

عقد ديوان عام المحافظة بشمال سيناء، غرفة عمليات لمواجهة التحديات سواء حالة الطقس أو أي مستجدات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، التي قد تسبب في حدوث كوارث بالمحافظة، مؤكدا الجاهزية التامة لجميع التحديات، من خلال توارف السلع الأساسية والمقررات التموينية.

وطالب اللواء محمد أبو الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مراكز المدن والمديريات أن تكون في حالة انعقاد دائم، تحسبا لوقوع أمطار غزيرة أو رياح.

أكد "شوشة" أن المحافظة جاهزة لجميع التحديات، من خلال توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والمواد البترولية في مختلف مراكز ومدن شمال سيناء، بالتنسيق مع مجالس المدن والمديريات.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة، ولا توجد أية مشكلات، وتصرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين، علاوة على انتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تشديد من الرقابة التموينية والحملات، لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار، وتحرير محاضر للمخالفين.

ونوه اللواء محمد عبدالفضيل، إلى توافر رصيد من الدقيق، بما يكفي حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة، بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، بخلاف ما يعوض منها، لمواجهة أي نقص.

وشدد فتحي راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، على توفير احتياجات جمهور المستهلكين من السلع الغذائية وغيرها، وخاصة الأساسية منها في الحياة اليومية، ومراقبة الأسعار والأسواق، ومراقبة مدى صلاحية السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي.

وأشار "راشد" إلى أن متوسط أسعار اللحوم الحية 120 جنيهًا، والمجمدة 60 جنيهًا والدجاج 25 جنيهًا، والطماطم 3 جنيهات والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، والفلفل 8 جنيهات، مطالبا بالإبلاغ عن أي من التجار المستغليين، سواء بتخزين السلع الغذائية أو رفع أسعارها.