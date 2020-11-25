كوميدي ورعب وأكشن.. دليل الأفلام الجديدة بالسينمات هذا الأسبوع

تعرض السينمات المصرية أفلاما جديدة هذا الأسبوع كوميدي ورعب وأكشن، وتقدم "الوطن" في هذا التقرير نبذة عن هذه الأفلام، ليتمكن القراء من اختيار الفيلم الأفضل لهم، كما يلي:

Fatman

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن قصة من قصص سانتا كلوز، حول كريس غير التقليدي الذي يحاول معرفة أسباب تراجع أعماله بشكل كبير.

أبطال الفيلم ميل جيبسون، والتون جوجينز، ماريان جان باتيست، شون بنسون، باولينو نونيس، ديبورا جروفر، والمخرج إيسوم نلمز.

فيرس

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق حول الممثل حمزة الذي يكتشف نفسه مطاردا من كل أصدقائه بسبب لعنة أصابته بعد دخول أحد الأشخاص في حياته.

أبطال الفيلم شريف السلاموني، ياسمين رحمي، ريم البارودي، وفاء صادق، والمخرج أسامة عمر.

Hard Kill

تدور أحداث فيلم الأكشن والتشويق حول الملياردير دونفان تشالمرز الذي يقرر تعيين مجموعة من المرتزقة لحماية عمله، وتنقلب حياته بعد اختطاف ابنته من الإرهابيين.

أبطال الفيلم بروس ويلس، جيسي ميتكالف، تايلر جون أولسون، تكساس باتل، والمخرج مات اسكانداري.

كما تعرض السينمات المصرية أفلاما أخرى تم عرضها الأسبوع السابق ما بين الحركة والرعب والجريمة وهي Target Number One، Becky، Relic.