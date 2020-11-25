"قطامش" قتل جاره السبعيني بالحوامدية: عملي "سحر أسود" مانعني من الجواز

سأم "قطامش" من البحث عن عروس، بعدما تخطى عمره الـ30، مع ضغوط أسرته التى تطالبه دائما بالبحث عن زوجة تكمل معه ما تبقى من عمره.. تقدّم لأكثر من فتاة دون جدوى، حيث كانت تفشل الزيجة لأسباب غير معلومة.. هكذا خُيل له، فبدأ يبحث عن سبب للخيبة المتكررة.

شكوك "قطامش" كانت تتجه إلى جاره السبعيني.. كان موظفا وأُحيل للمعاش، طالما تحدث "قطامش" مع أسرته أن الكراهية الناتجة عن خلافات الجيرة، هي الدافع وراء قيام الجار بعمل "سحر أسود" له، لمنعه من الزواج أو تحقيق أي انجاز فى حياته.

في شهر رمضان، عام 2018، تحدث "قطامش" لجاره واحتد النقاش بينهما، واتهم جاره بعمل "سحر أسود" له، وتطور إلى اشتباك بالأيدي، وتعدى فيه الأول على الثاني وأحدث به عدة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

ظلّ "قطامش" محبوسا فى قضية التعدى على جاره وإحداث إصابة به، لمدة شهرين كاملين، حتى أخلت سبيلهه الجهات المختصة، على ذمة القضية، وأفرجت عنه الشرطة نفاذا للأمر السابق، بعد التعهد بعدم التعرض للمجني عليه مجددا.

لم يرض "قطامش" بما حدث.. شعور بالحسرة على نفسه ينتابه بين الفينة والأخرى، وقناعته تكوّنت -بشكل كامل- أن جاره هو السبب فى حالة عدم التوفيق التى تلازمه دوما فى أمور زواجه وحياته.. حتى قرر التخلص منه، وأعدّ خطة لذلك.

كانت الساعة تُشير إلى الثامنة من صباح أحد أيام نوفمبر 2018.. خرج "قطامش" من منزله عاقدا العزم على التخلص من جاره، حتى فوجئ بجاره يقف على مقربة من منزله، ويرش مياه بالقرب من منزله، استشاط غيظا، فدخل منزله ووجد "مقص".

استل "المقص" وانقض على جاره ضربا، ووجه له عدة طعنات، حتى لفظ الجار أنفاسه الأخيرة، ولاذ "قطامش" بالهرب.. وبعد ساعات تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى هناك، وأخطرت النيابة العامة التى انتقلت وناظرت الجثة.

وأمرت النيابة العامة، بندب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بسرعة تحديد وضبط المتهم.

تحريات المباحث أكدت أن مرتكب الجريمة هو "قطامش" بسبب خلافات مع المجني عليه، ظنا منه أنه يؤذيه بـ"سحر أسود" لمنعه من الزواج، كما أفادت بوقوع مشاجرة بين الطرفين، قبل عدة أشهر.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم بعد تحديد مكان هروبه.. وأدلى باعترافات تفصيلية، قائلا: "أيوه أنا اللي قتلته.. هو دجال وكان لازم يموت.. بيعمل ليا سحر وحجاب منعني من الجواز.. يوم الجريمة الصبح كان بيرش مياه قدام البيت بتاعي وفيها سحر.. شفته مسكت مقص وفضلت أضرب فيه لحد ما مات".

انتهت الأجهزة الأمنية من كتابة المحضر، وأحالت "قطامش" للنيابة العامة، التى حبسته بتهمة القتل العمد، وأحالته للمحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات فى الواقعة.

ومثُل المتهم أمام محكمة جنايات الجيزة، التى نظرت القضية، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، ثم أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.