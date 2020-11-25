لاختياره أفضل محافظ عربي..العاملون بمحافظة بورسعيد يحتفون بـ"الغضبان"

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد، اليوم، فى إطار الاحتفال باختيار محافظ بورسعيد كأفضل محافظ عربى فى مسابقة التميز الحكومي العربي بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان، عن فخره وسعادته بهذا التميز على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذا النجاح لا يعتبر نجاح شخصي ولكنه نجاح محافظة بورسعيد بأكملها، وجميعنا نفخر بكون بورسعيد المحافظة الأولى والأجمل على مستوى العالم العربي.

وأوضح المحافظ أن هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل بدون أنانية أو تحقيق أغراض شخصية، وهو ثمار التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة والعاملين بمحافظة بورسعيد، والتي كانت باكورة المشروعات القومية العملاقة مثل التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن حجم المشروعات والأعمال التى تمت فى بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أهلت المحافظة للحصول على هذه المكانة.

ووجّه المحافظ الشكر للكوادر الشبابية الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية تنفيذ المشروعات القومية التي تتم على أرض بورسعيد لأول مرة، مؤكدا أن رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لبورسعيد أشاد بمستوى العاملين ببورسعيد وتميز الآداء والتعاون واتقان العمل.

وأشار المحافظ إلى أن هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز ، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها .وأكد المحافظ أن هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة فى العالم نظرا لكافة الانجازات وأعمال التنمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا فى بورسعيد.

كانت إدارة مسابقة جائزة التمييز الحكومي بدبي أعلنت عن إختيار المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، كأفضل محافظ في الوطن العربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي.

تأتي الجائزة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وتعتبر الجائزة هي الأولى من نوعها والأكبر على مستوى العالم العربي في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، والتي تشمل 15 جائزة موزعة على فئتين للأفراد والمؤسسات.