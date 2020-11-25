خدمات نقل الدم: هدفنا الوصول لـ300 ألف متبرع سنويا في مشروع البلازما

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، إن "بلازما الدم" و"مشتقات الدم"، لفظ جديد لم يسمع به فئة كبيرة من المواطنين، إلا مؤخرا مع ظهور فيروس كورونا على مستوى العالم، وظهور "بلازما المتعافين" للعلاج من الفيروس.

وأضاف "سراج الدين"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مشروع البلازما يجرى خلاله التبرع بالبلازما وحدها، وليس بالدم، حيث أنه ينصح بمرور 56 يوما من التبرع بالدم، قبل التبرع الثاني، لكن في التبرع بالبلازما، يتم التبرع مرتين أسبوعيا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الفترة ما بين التبرع بالبلازما والتبرع الجديد، لا تحتاج لفترة طويلة، باشتراط شرب كميات وفيره من المياه.

وأوضح أن إحدى مشتقات البلازما، يتم استخدامها لمرضى الكبد، كما يتم إعطاءه لمرضي المناعة، والتهاب الأعصاب الطرفية، ممن يعانوا من سيولة في الدم: "بناخد البلازما نقدر نصنع منها الأدوية دي".

وأكد أن مراكز تجميع البلازما فيها يتبرع المواطن بالبلازما فقط دون التبرع بالدم، حيث يتم فصل البلازما من الدم عبر جهاز فصل البلازما، بشكل معقم تماما، ومن ثم يتم فحص البلازما عبر عدد كبير من اختبارات المخصصة لفحص الفيروسات: "الشركة الإسبانية التي مضت مصر شراكه معها في مصاف الشركات العالمية، ومصر ستكون الدولة الـ14 على مستوى العالم في الحصول على البلازما من الدم، حيث أنه مجال معقد لا يوجد في كثير من الدول".

وأشار إلى أن التبرع بالبلازما تسلتزم على المتبرع التبرع بصورة منتظمة، حيث أنه وفي المرة الأولي للتبرع يتم فحص الدم، وفي المرة الثانية يتم فحص التحاليل الفيروسية الخاصة به ولا يمكن الاستفاده من بلازما الدم الخاصة به إلا مع تكرار التبرع ويحصل خلالها على بطاقة للتبرع وتكون مرات التبرع تلك محدده وبصورة منتظمة.

وتابع: "التبرع بالبلازما لم يتم العمل عليه حتى الآن نظرا لعدم إعداد مراكز تجميع البلازما بداخل بنوك الدم، والدولة كلها كانت تعاني من ثقافة التبرع بالدم، ولكن ومع ظهور فيروس كورونا أطلقت خدمات نقل الدم القومية مبادرة توعية لحث المواطنين على التبرع تم عبور تلك الأزمة، ولكن الدولة بحاجة إلى التبرع المستمر".

وفند: "عندنا 28 مركز أقليمي على مستوى الجمهورية، والمركز الرئيسي نفسه في العجوزه فيه 12 عربية تبرع بالدم، ونحن في طريقنا لإعلان خطة إعلامية لحث المواطنين في التبرع بالبلازما، وهدفنا نوصل لـ300 ألف تبرع سنوي في المرحلة الأولي، علشان نقول أن المشروع ده جاب ثمارة، وذلك حتى لا تستورد الدولة ذلك من دول الخارج مع التصنيع المحلي لمشروع الاكتفاء الذاتي من مرضي بلازما الدم"