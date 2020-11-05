بسبب أكياس دم منتهية الصلاحية.. إحالة فريق بنك الدم بحوش عيسى للتحقيق

قرر الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إحالة فريق عمل بنك الدم بمستشفى حوش عيسى المركزي، إلي التحقيق العاجل بالشئون القانونية، بعد اكتشاف أكياس دم منتهية الصلاحية، كما قرر صرف مكافأة لفريق عمل قسم العظام والتخدير والجودة بذات المستشفى، لانتظام العمل بتلك الأقسام.

وكان "طلحة" تفقد سير العمل بمستشفى حوش عيسى المركزي، اليوم، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والواقيات الشخصية.

وتفقد معظم أقسام المستشفى، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل، والمرور على وحدة عناية الأطفال التي تم استحداثها وتطويرها حديثًا والتوسع فيها.