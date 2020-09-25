مدير بنك الدم الإقليمي بدمياط نستعد لاستقبال المتبرعين ببلازما متعافي كورونا

قالت الدكتورة هالة عيد، مدير بنك الدم الإقليمي بمحافظة دمياط، إنه يتم الاستعداد حاليا لاستقبال المتبرعين بالبلازما من المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

وقالت في تصريحات لـ"الوطن"، إن إدارة البنك استقبلت 1500 طلب جار فحصهم حيث يتم التبرع بإشراف المركز القومي بالقاهرة بعد إجراء الفحوص اللازمة للمتبرعين.

وعن شروط التبرع، أشارت إلى أنه نظرا لعدم إجراء مسحات لكل المصابين خلال الفترة الأخيرة فيتم إجراء أشعة مقطعية للتأكد من الإصابة بالفيروس وحال التأكد لابد من مرور 28 يوما بعد التعافي مع إجراء الفحوص اللازمة وأن يكون عمر المتبرع يتراوح من 18 إلى 60 عام ووزنه مناسب و التأكد من نسبة الهيموجلوبين وألا يكون مصابا بالسكر أو الضغط أو أي أمراض مزمنة و ألا يكون تعاطى أي أدوية.

وعن حملات التبرع بالدم خلال أزمة فيروس كورونا قالت عيد بالطبع قلت حملات التبرع بالدم وقلت نسبة التبرع بنسبة 40% ولكن لم يؤثر هذا على الرصيد ببنك الدم الإقليمي.

وأكدت "عيد"، أن البنك ينقسم لعدة أقسام، منها "خدمات نقل الدم قسم التبرع، الصرف، المشتقات من فصل البلازما، وكافة المشتقات الأخري، الجودة ومكافحة عدوى ووحدة علاجية لأمراض الدم" والتي ستكون المرحلة الأخيرة بعد الحصول على ترخيص بعملها حيث ستعالج حالات الثلاسيميا.

وأردفت "عيد" "سيتم مستقبلا توفير الفاكتور لحالات الهيموفيليا بالنسبة لحالات العلاج على نفقة الدولة بعد تشغيل الوحدة، كما سنوفر الألبومين وحقن RH على نفقة الدولة، كما نعمل باستمرار على التدريب المستمر بقطاع خدمات نقل الدم.

جدير بالذكر أن بنك الدم الإقليمي بدمياط يشمل قسما متكاملا للتبرع وقسما آخر لصرف الدم، بالإضافة لمعامل فصل وتحليل فيروسات وتوافق فصائل، بالإضافة لوجود غرفتين للتبريد والتجميد بجانب وحدة علاجية متكاملة لأمراض الدم.

ويعتبر بنك الدم بدمياط واحدا من ضمن بنوك الدم ضمن مشروع تصنيع البلازما بوزارة الصحة.