الأرصاد: كثافة الأمطار سببها التوسعات العمرانية الجديدة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتننؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن ما تشهده بعض المحافظات المصرية من سقوط كثيف لأمطار وثلوج في فصل الخريف الحالي، سببه التوسعات العمرانية، وهو ما خلق مناطق جديدة، كانت تتساقط فيها الأمطار من قبل، لكن مع تحويلها لمناطق عمرانية بعد التوسعات، بات التأثر بتلك الظواهر الجوية، أكثر من ذي قبل: "الناس بتقول بدأنا نشوف كميات من الأمطار، مكانتش بتحصل قبل كده".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن هطول الأمطار الكثيفة على عدد كبير من محافظات السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا، بالإضافة إلى حالة طقس سيئة بدأتها الدولة اليوم، ومن المفترض أن تنتهي الجمعة المقبلة.

وأوضح أن تقلبات فصل الخريف، تختلف من شهر لآخر، حيث أنه للأسبوع الثالث على التوالي، تشهد محافظات الجمهورية، هطول كثيف لمياه الأمطار، الأمر الذي لم يكن معهودا من ذي قبل: "باقي لنا أقل من شهر على نهاية الخريف، وهو سبب وجود تغيرات وتقلبات جوية سريعة".

وأكد أن الهيئة تتوقع هطول أمطار كثيفة خلال فصل الشتاء المقبل، على مختلف محافظات الجمهورية، وهي السمة البارزة في فصل الشتاء من كل عام.

وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار، ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، التي كانت ذروتها اليوم، خاصة في عدد من محافظات القاهرة، كما أنه من المتوقع، سقوط أمطار يوم الجمعة المقبلة، لكن بكميات أقل من الأمطار التي هطلت اليوم.

وتابع: "الحالة هتنتهي يوم الجمعة، وتنحسر فرص سقوط الأمطار بداية من يوم السبت على شمال الوجه البحري، وفرص سقوط الأمطار في المناطق، ستكون بين خفيفة إلى متوسطة".