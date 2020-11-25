رئيس القابضة للصرف: كمية الأمطار غير مسبوقة في القاهرة والإسكندرية

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الأمطار التي سقطت في محافظة الإسكندرية كانت غير مسبوقة، وبدأت الأمطار من الساعة الثالثة فجرا واستمرت فترة طويلة وتكدست المياه بكميات كبيرة في وقت قصير، ولكن تم تحريك المعدات الخاصة بكسح المياه وبعض الأماكن استمر الكسح فيها لمدة طويلة وتم التركيز على المحاور الرئيسية في المحافظة عدا محور مصطفى كامل الذي تجمعت فيه المياه لفترة طويلة ثم تم حلها ولكن حاليا منطقة "مستشارين 25" هي التي يوجد بها تكدس، وتم الاستعانة بـ 120 سيارة مع الاستعانة بسيارات أخرى تابعة لشركات خاصة وتتحرك الهيئة أول بأول ولكن الأمطار تتجمع كل فترة.

وأضاف "رسلان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أكبر كمية أمطار كانت في الإسكندرية أكثر من محافظة البحيرة، كما ألمح إلى أن مطالع الكباري في إسكندرية بها تجمعات مياه كثيرة كما يحدث في القاهرة لكن بعض المناطق تحتاج حلول جذرية لأن شوارع القاهرة أكبر وتم تعديل منطقة المنصة بمدنية نصر وإيجاد بها شنيش مياه وفي انتظار تعديل الباقي.

وأوضح "رسلان" ردا على عدم وجود سيارات شفط مياه بمحافظتي القاهرة والجيزة اليوم وقيام رجال الشرطة بهذا الدور موضحا أن السيارات تسحب المياه وتتحرك من أجل الشفط لهذا لم يرها البعض مبينا أن كمية الأمطار التي سقطت غير طبيعية وسبب هذا التكدس هي أن هذه النسبة غير متوقعة لافتا إلى أنه يتم العمل على إيجاد حلول جديدة من خلال توسيعات شبكات الصرف أو إنشاء شبكات صرف جديدة تتبع شبكات أخرى وزيادة عدد الشنايش بالشوارع.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الهيئة تجمع السيارات في أماكن معينة متوقع سقوط أمطار بها لكن عندما تسقط أعلى من المعدل الطبيعي تتراكم المياه ويتأخر كسح مياه وهذه الكميات تكون أكبر من طاقات المواسير ومحطات الشفط مؤكدا وجود سيارات شفط للسيارات لكن أحيانا النقلات تتأخر.