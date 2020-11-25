غدا.. "dmc" تنفرد بأول لقاء مع السيدة انتصار السيسي

تنفرد شبكة قنوات "DMC"، بأول لقاء خاص غدًا في الساعة التاسعة مساء، مع السيدة الأولى انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن برومو اللقاء حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشأته في حي الجمالية، مع بعض اللفتات الإنسانية التي قام بها الرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وذكر البرومو: "شهر نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية، وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".

"بالنسبة لي كسيدة مصرية دايما عندي سؤال، الراجل الجنتل مان منحاز لينا ليه أكتر مننا احنا شخصيا، وصلت لنتيجة في الآخر إن كل إنسان ليه سلسلة مفاتيح، مفتاح الأمانة عند الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس، فيه مفتاح واحد بس يفتح كل الحاجات دي وهي السيدة انتصار السيسي".