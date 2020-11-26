حياة كريمة تدشن فعاليات مبادرة "إنتي مؤثرة" لتوعية سيدات الأقصر

أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بالتعاون مع وحدة حياة كريمة بمحافظة الأقصر، فعاليات مبادرة "إنتي مؤثرة"، التي تستهدف توعية السيدات بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، تحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقالت نورا أحمد عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن المبادرة تهدف إلى توعية المرأة بقرى مبادرة "حياة كريمة"؛ إذ قدمت ندوات توعوية عن التمكين الاقتصادي للمرأة، وأهمية التدريبات الحرفية للسيدات سواء المعيلات أو الراغبات في تحقيق زيادة دخل الأسرة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، والتمكين الثقافي والفكري، ومحو أمية السيدات غير المتعلمات، إلى جانب التوعية الصحية بطرق الوقاية من الأمراض المختلفة، من بينها الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى توفير عددا من فرص العمل للشباب بقرى حياة كريمة، عن طريق إحدى الشركات الخاصة.

وأشارت نورا عثمان، إلى أن المبادرة شملت قرى "النجوع قبلي، وتوماس الوسطى، وكومير بمركز ومدينة إسنا، والقبلي قامولا بمركز ومدينة القرنة"، بالتنسيق مع رئيس وحدة حياة كريمة المهندس أسعد مصطفى، ومسؤولي الصحة والتضامن ومديري وحدات تكافؤ الفرص بكل قرية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، ورؤساء المجالس القروية، تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم.

وكانت مؤسسة "حياة كريمة" أعلنت عن بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة" بمحافظة الأقصر، في 25 سبتمبر الماضي؛ لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل.

وساهمت المبادرة في محافظة الأقصر في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.

واستفادت الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر في دفع قيمة التصالح الخاصة بها من خلال مبلغ 150 مليون جنيه، تحملتها مؤسسة حياة كريمة بـ9 محافظات، من بينها الأقصر.