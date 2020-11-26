محام زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل قضية الشاب السوري: ستعاد من البداية

قضى نقولا منصور محام التحقيق بمحافظة جنوب لبنان، بإدانة فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم فى قضية قتله مقتحم منزله الشاب السوري محمد حسن الموسى بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تتراوح عقوبتها بين 15 و20 عاما، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأشار القرار، إلى أن "المادة 547" تنص أنه: "من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة، إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

شرح جابي جورمانوس محام أسرة نانسي عجرم لـ"الوطن"، أن القرار الذى صدر هو قرار ظني أي أنه ليس القرار النهائي، موضحا أن ما قام به القاضي منصور أعاد القضية لبدايتها من جديد، وسيتم عرضها على محكمة الجنايات لكي يتم الفصل فيها من جديد وربما تستمر القضية لعامين أو ثلاثة أعوام.

وأشار المحام إلى أن القرار الظني الذى صدر سواء كان قد تضمن سنوات حبس أو لا، فهو فى النهاية ليس عقوبة، لأن القاضي ارتأى فى النهاية وجود الدفاع عن النفس فى القتل.

تعود القصة إلى شهر يناير الماضي، حينما أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف والقبض على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق سوري اقتحم منزله اليوم يدعى محمد الموسي في نيو سهيلة في قضاء كسروان.

وأشارت صحف لبنانية، إلى أن قرار التوقيف جاء بشكل روتيني من أجل التأكد من صحة ما جرى في منزل نانسي عجرم.

يذكر أن أسرة الفنانة نانسي عجرم تعرضت، إلى هجوم من لص اقتحم منزلها، في لبنان، قبل أن يتدخل زوجها فادي الهاشم، ويقتل المهاجم بمسدسه بعد تبادل لإطلاق النار.