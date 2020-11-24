محامي زوج نانسي عجرم: "الدفاع عن النفس" برأ فادي الهاشم في القضية

قال جابي جورمانوس محامي رجل الأعمال اللبناني فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم، إن قاضي التحقيق الأول في محافظة جنوب لبنان نقولا منصور، أصدر قرار بإدانة موكله بالقتل فى قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى التي وقعت في يناير الماضي.

وقضى القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تتراوح عقوبتها بين 15 و20 عاما، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأشار القرار، إلى أن "المادة 547" تنص أنه: "من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة، إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وأوضح جورمانوس لـ"الوطن"، أنه كان متوقع الحكم مع موكله، بأنه لا يوجد حبس بسبب أن القضية في النهاية دفاع عن النفس، لكنهم تفاجئوا بإصدار حكم العقوبة بـ20 عاما، معطوفة على مادة ثانية، التي أنصفته وجعلته لا يحبس.

تعود القصة إلى شهر يناير الماضي، حينما أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارا بتوقيف والقبض على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل اطلاق النار بينه وسارق سوري اقتحم منزله اليوم يدعى محمد الموسي في نيو سهيلة في قضاء كسروان.

وأشارت صحف لبنانية، إلى أن قرار التوقيف جاء بشكل روتيني من أجل التأكد من صحة ما جرى في منزل نانسي عجرم.

يذكر أن أسرة الفنانة نانسي عجرم تعرضت، إلى هجوم من لص اقتحم منزلها، في لبنان، قبل أن يتدخل زوجها فادي الهاشم، ويقتل المهاجم بمسدسه بعد تبادل لإطلاق النار.