عاجل.. ترامب يدعو أنصاره إلى قلب نتيجة الانتخابات

دعا الرئيس دونالد ترامب أنصاره إلى قلب نتيجة الانتخابات، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث أمام مجلس الشيوخ في بنسلفانيا عن "التزوير الذي حصل في الانتخابات الرئاسية".

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "سوف أتحدث في جلسة استماع مهمة للغاية لمجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا.. سنتحدث عن التزوير الهائل الذي حدث في انتخابات 2020"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال الرئيس الأمريكي إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA) ببدء عملية نقل السلطة إلى جوزيف بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف "ترامب" في تغريدة له على "تويتر": "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيتم اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس الأول، أن GSA أبلغت "بايدن" باستعدادها لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البلاد.

وأوصى دونالد ترامب، إميلي مورفي رئيسة GSA، وكذلك أعضاء إدارته بـ "القيام بما هو ضروري"، فيما يتعلق بالإجراءات الأولية المتعلقة بنقل وتسليم السلطة.

وعلق فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على توجيه الرئيس الحالي دونالد ترامب لإدارته بالتعاون مع الرئيس الجديد في مسألة تسليم السلطة.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأضاف في تصريحات نقلتها عنه "سكاي نيوز" أن قرار اليوم يعد خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات، التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك السيطرة على وباء كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، موضحًا أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية، وأن المسؤولين سيبدؤون في الأيام المقبلة الاجتماع مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة لوباء كورونا، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأمريكي.