بايدن: ترامب لم يتواصل معي شخصيا منذ فوزي بالانتخابات

قال الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، لم يتواصل معه شخصيا منذ فوزه في الانتخابات.

وفي مقابلة مع قناة "NBC"، لفت بايدن، إلى أنه على الرغم من عدم وجود اتصال مباشر مع ترامب، إلا أن فريقه الانتقالي تواصل مع فريق ترامب، بعد أن سمحت رئيسة إدارة الخدمات العامة إميلي مورفي، ببدء عملية نقل السلطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "كنت دائما على ثقة بأننا سنفوز في هذه الانتخابات"، على الرغم من جهود فريق ترامب، لإلغاء النتائج في الولايات الرئيسية".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القرار الذي اتخذته إدارة الشؤون العامة (GSA) ببدء عملية نقل السلطة إلى بايدن، لا يعني أنه موافق على نتائج الانتخابات.

وأضاف ترامب، في تغريدة له على تويتر: "ما علاقة السماح الذي منحته إدارة الشؤون العامة للعمل التمهيدي مع الديمقراطيين، بالاستمرار في متابعة قضايانا في المحاكم المختلفة حول ما سيجري اعتباره أكثر الانتخابات فسادا في التاريخ السياسي الأمريكي؟ نحن نتحرك بأقصى سرعة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وذكرت شبكة CNN الأمريكية، أمس الأول، أن GSA أبلغت بايدن، باستعدادها لبدء إجراءات تسليم الرئاسة في البلاد.

وأوصى دونالد ترامب، إميلي مورفي رئيسة GSA، وكذلك أعضاء إدارته بـ"القيام بما هو ضروري"، فيما يتعلق بالإجراءات الأولية المتعلقة بنقل وتسليم السلطة.

وعلق فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على توجيه الرئيس الحالي دونالد ترامب، لإدارته، بالتعاون مع الرئيس الجديد في مسألة تسليم السلطة.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.