السعيد: جميع الأجهزة الحكومية شهدت نقلة مختلفة وتطوير هياكلها الإدارية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فوزها بجائزة التميز الحكومي من الإمارات، يعكس التقدير الذي دائما ما تحظى عليه المرأة المصرية في الدولة والحكومة المصرية وما تقوم به من إنجازات قوية ومتشعبة في مختلف المجالات: "بنعمل على قلب رجل واحد ونقدر المرأة المصرية".

وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فوزها بجائزة أفضل وزيرة في العالم العربي، كان مفاجأة بالنسبة لها، وهو تقدير للمجهود الحكومي الذي تلعبه القيادة السياسية الحالية.

وأوضحت أنه المسابقة تمتاز بالحيادية، وهو ما لمسته شخصيا في إجراءات التميز الحكومي المصري، وهناك معايير دولية وحيادية يتم خلالها اختيار الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربية: "تم تقديم خدمات مميكنه عده للمواطنين، بخلاف تطوير الهياكل الإدارية وتحديث رؤية مصر 2030".

وأكدت أن هناك العديد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وتشرف الوزارة على عدد كبير من تلك المشروعات، كما أن هناك الكثير من المبادرات الرئاسية في مختلف الملفات المتميزة والواعده.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الهياكل الإدارية داخل مختلف الأجهزة الحكومية تجرى مراجعات داخلية مالية وإدارية، وهي البديلة عن دورات التفتيش المسبقة، وحاليا مفعله في مختلف القطاعات الحكومية المصرية: "فيه فكر ونقلة مختلفة، والاستثمار في العقول والعنصر البشري الدولة المصرية بذلت فيه جهد كبير ويؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة"

وتابعت: "أطلقنا في معرض النقل الذكي عربية كنموذج وخلال شهرين هيكون فيه 25 عربية في المناطق الأكثر كثافة وستقوم تلك السيارات بالعمل لمدة 12 ساعة يوميا وبها مجموعة من الخدمات المتنوعة الخاصة بالحكومة المصرية لخدمات المواطنين في المحليات، وبها رخص إنشاء أو تشغيل محل أو رخص التعدي بالبناء، وهناك هياكل إدارية جديدة أصبحت موجودة داخل الولة وتطوير مهارات الموظفين".

وفندت: "الفترة اللي فاتت مصر عملت على توازن بين صحة المواطن والحفاظ على العمالة والاقتصاد المصري، وحاولنا إحداث التوازن في القطاعات الأكثر تأثرا، ومصر تعاملت بقدر كبير من التوازن مع جائحة كورونا لاستمرار تحقيق التنمية الاقتصادية، وأعطينا أموال إضافية للمواطنين وكان فيه زياده في العلاوات والمنح الرئاسية في العمالة الغير منتظمة بهدف زيادة الإنفاق الاستهلاكي علشان ليه دور مهم في زيادة معدلات النمو، وبنستهدف الوصول لـ3%، والنصف التاني من العام المقبل سيزيد معدلات النمو".