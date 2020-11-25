أفضل موظفة حكومية عربية: كنت أتوقع الفوز بالجائزة وواجهت صعوبات كبيرة

قالت المهندسة نهى أحمد السيد، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، بديوان عام محافظة الإسكندرية، والفائزة بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، إنها كانت تتوقع الفوز بتلك الجائزة، وأن الله سيكلل عملها ومجهودها خلال السنوات الماضية بتلك الجائزة، وهذا ما حدث بالفعل.

وأضافت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، أنها كانت مديرة المركز التكنولوجي، ومنذ شهر ونصف تم ترقيتها لتكون مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وتابعت أنها كانت تتعرض العديد من الأزمات والصعوبات في عملها خاصة بعد الثورة، والمكان التي كانت تعمل فيه دُمر تمامًا، ولكن بالتعاون والمشاركة، نجحوا في بناء المكان من جديد، والعبور من الأزمة، والعودة من جديد للعمل من جديد في إطار من التعاون، ووصلت إلى التميز.

وحصلت على المركز الأول للتميز، في جائزة مصر للتميز الحكومي عام 2019، موضحة أن التعاون وروح الفريق والإصرار على النجاح بينها وبين فريقها كان أحد أهم الأشياء التي ساعدتها على تخطي الأزمة وتحويلها إلى نجاح كبير.

وأشارت إلى أنها تعمل مع حوالي 30 موظف، يعملون كفريق عمل متعاون بشكل كامل، وهو ما ساعد كثيرًا في التخطي من الأزمات بشكل كبير، "كلنا كنا بنحب بعض وبنساعد بعض، وكل واحد فينا كان بيكمل عمل التاني بكل تعاون، وكنا بنكمل بعض، والتعاون بيننا هو اللي أسس النجاح".

وأوضحت أنه من أساسيات الحصول على الجائزة الاستمرار في التقدم العلمي، وهي تواصل استمرارها، حيث تحاول الحصول على الدكتوراه في مجال الحكومة الإلكترونية، وتحاول التقدم في عملها، وتحاول أن يكون المكان الجديد التي انتقلت له أن تنشئ فيه قاعدة جديدة للتميز.

وكشفت عن أن وزارة التخطيط هي أول من هنأها بالفوز بالجائزة، لأنهم من كانوا يشاهدون الحلقة "أون لاين"، وتواصلوا معها أبلغوها بالفوز بالجائزة من داخل وزارة التخطيط.