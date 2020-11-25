"طعنة" تنهي حياة "عبدالله" في الإسماعيلية: مات وساب 3 بنات

كان الأمر لا يتعدى خلافا بين سائق تاكسي وشاب، بسبب أولوية المرور.. أمر يتكرر يوميا فى كل مكان، لكن الشاب لم يرض عما حدث، ولم يكتف بالتعدي على السائق الذي اعتذر له.. كما لم يرضه تدخل المارة لإنهاء الخلاف، فانقض عليه مجددا، ووجه له طعنات سببت له نزيفا، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

إن كنت من سكان شارع إبراهيم سلامة بمدينة الإسماعيلية، فلابد أنك سمعت بما حدث لـ"عبدالله. ص"، صباح اليوم، الذي يعمل في إحدى الهيئات الحكومية، كما يعمل سائقا بعد انتهاء عمله، ليوفر حياة كريمة لبناته الـ3 وزوجته.

"عبدالله" سقط مضرجا فى دمائه، مصابا بطعنة نافذة فى الفخذ الأيسر.. تسببت فى وفاته، تاركا وراءه البنات الـ3، وأكبرهن لم تبلغ 9 سنوات من عمرها.

التحريات والتحقيقات التي جرت حول الحادث، قالت إن خلافا وقع بين المتهم والمجني عليه، بسبب أولوية المرور، واعتذر السائق للمتهم، وتدخل المارة لإنهاء الخلاف بينهما، إلا أن الشاب المتهم غافله، وانقضّ عليه مجددا، ووجه له طعنة نافذة فى فخذه الأيسر، وتوفي في الحال.

وتمكن المارة من القبض على الشاب، وإبلاغ الشرطة التى وصلت مكان الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة التى انتقلت إلى مكان الحادث، وناظرت جثة المجني عليه، ثم أمرت بنقلها لمشرحة إحدى المستشفيات، وأمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث، وانتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين لها وفاة المجني عليه مصابا بطعنة فى الفخذ الأيسر، وبمناقشة المتهم اعترف بارتكاب الجريمة.

وباشرت الجهات القضائية المختصة التحقيق مع المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت فى ختام التحقيقات، بحبس المتهم احتياطيا، على ذمة القضية.