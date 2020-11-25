بابا الفاتيكان يصلي من أجل مارادونا

قال الفاتيكان اليوم الأربعاء، إن البابا فرنسيس ذكر أسطورة كرة القدم ومواطنه الأرجنتيني دييجو مارادونا بعاطفة، مضيفا أنه يصلي من أجله.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني "تم إبلاغ البابا بوفاة دييغو مارادونا، إنه يتذكر المرات التي قابله فيها في السنوات الماضية بعاطفة، ويتذكره في صلاته كما فعل في الأيام الماضية عندما علم بحالته"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

والتقى مارادونا، الذي وافته المنية اليوم في منزله بالأرجنتين إثر أزمة قلبية، بالبابا عدة مرات في الفاتيكان بعد انتخاب فرانسيس في 2013 كأول بابا في أمريكا اللاتينية.

وفرانسيس من أشد المعجبين بفريق بوينس آيرس سان لورينزو الأرجنتيني لكرة القدم.

أعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على وفاة أسطورة كرة القدم العالمي دييجو أرماندو مارادونا، الذي توفي الأربعاء، إثر سكتة قلبية.

وقالت رئاسة الأرجنتين في بيان مقتضب: "بمناسبة وفاة دييجو أرماندو مارادونا، سيصدر رئيس الأمة حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من ذلك التاريخ".

وأعرب رئيس الدولة نفسه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن امتنانه لـ "السعادة" التي قدمها نجم كرة القدم للأرجنتينيين.

كتب ألبرتو فرنانديز، الذي نشر أيضًا صورة ظهر فيها يعانق ماترادونا: "لقد نقلتنا إلى أعلى نقطة في العالم، لقد جعلتنا سعداء للغاية، لقد كنت أعظم الجميع، شكرًا لوجودك يا ​​دييجو، سنفتقدك طوال حياتك".

وقال محامي الأسطورة دييجو مارادونا إن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، توفي نتيجة أزمة قلبية، عن عمر 60 عاما.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.

وعانى مارادونا في الآونة الأخيرة من أزمات صحية، وخضع لجراحة طارئة لعلاج تجمع دموي بالمخ قبل أسابيع. وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية ومصادر مقربة من مارادونا أنه أصيب بأزمة قلبية في منزله بضواحي بوينس أيرس اليوم الأربعاء.

وغادر لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق المستشفى يوم 11 نوفمبر الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.