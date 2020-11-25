وزير الصناعة البحريني يلتقي رئيس وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية

التقى وزير الصناعة البحريني، اليوم الأربعاء، برئيس مجلس إدارة وكالة تنشيط التجارة الإسرائيلية والرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم، أكبر بنوك إسرائيل.

وأفادت وكالة أنباء البحرين أن الوزير زايد بن راشد الزياني اجتمع مع أديف باروخ رئيس المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي وأعضاء آخرين بوفد تجاري إسرائيلي الذي يزور المملكة.

وقال بنك هبوعليم إن رئيسه التنفيذي دوف كوتلر التقى أيضا بالوزير برفقة ميشيل سيبوني الرئيس التنفيذي لمجموعة هرئيل ودانيال تسيدون المؤسس والمدير العام لصندوق فيولا للتكنولوجيا المالية.

وأجرى الجانبان مباحثات ثنائية تضمنت أوجه التعاون والعمل المشترك، لاسيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة أن مثل هذه اللقاءات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل ستفتح الباب أمام التبادل التجاري وتعزيز فرص التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن وفدا من رجال الأعمال الإسرائيليين يزور البحرين، بدعوة ملكية.

ووقعت البحرين وإسرائيل اتفاقا لإقامة علاقات رسمية بين البلدين في سبتمبر، واتفق البلدان على تبادل فتح السفارات وإتاحة أنظمة لمنح تأشيرات الدخول عبر الإنترنت وتسيير رحلات جوية أسبوعية.