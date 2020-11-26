محامي قتيل فيلا نانسي عجرم: "نخفي أدلة سنقدمها للمحكمة"

قال جمال الغيث، محامي قتيل فادي الهاشم، إن القضاء كيف القضية على أنها جناية قتل قصد مع الدفاع عن النفس، ونحن كجهة إدعاء لم يتنسى لنا تقديم أي مذكرة، لأن الأدلة أخفيت من مسرح الجريمة.

وأضاف "الغيث"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء: "لدينا بعض النقاط لم يتسنى لنا عرضها على جهات التحقيق، وحتى التحقيقات كانت سرية ولم نطلع عليها، مشددًا على أن موكله ضحية، متسائلا: لماذا لم تتعاون معنا الشرطة أو النيابة؟! ولماذا تم محو الأدلة؟! والجهات المعنية لم تتعاون معنا".

وأكد محامي القتيل، أن هناك بعض الشهود، والنقاط، ولكن الشهود اختفوا، والجهات المعنية لم تتدخل، موضحا أن موكله ليس حارسا لهم، ولكنه نقل لهم الأثاث عدة مرات، وعمل لديهم ثلاثة أيام فقط، مشددا على أن العمال في المنزل يعرفون القتيل، ولكن هذا ليس شرطا أن "الهاشم" يعرف القتيل.

ولفت إلى أنهم لا يستطيعون التواصل مع الشهود، بسبب جائحة فيروس كورونا، وحتى الآن يخفون الأدلة وسوف يقدمونها للمحكمة، موضحا: "نخفي أدلة سنعرضها على المحكمة".

وشدد على أنهم تضايقوا من التنمر على السوريين بسبب هذه القضية، لأن القتيل كان سوريا.

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علقت الفنانة نانسي عجرم على التقرير الصادر مؤخرًا عن قاضي التحقيق نقولا منصور، بمحافظة جنوب لبنان، في حق زوجها المتهم رجل الأعمال اللبناني فادي الهاشم، بعد قتله شابا سوريًا يدعى محمد الموسى، إثر اقتحام الأخير منزله بغرض السرقة فى شهر يناير الماضي.

ونفت "نانسي" ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 إلى 20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى.