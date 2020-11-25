نانسي عجرم تنفى حبس زوجها بتهمة القتل العمد

علقت الفنانة نانسي عجرم على التقرير الصادر مؤخرًا عن قاضي التحقيق نقولا منصور، بمحافظة جنوب لبنان، في حق زوجها المتهم رجل الأعمال اللبناني فادي الهاشم، بعد قتله شابا سوريًا يدعى محمد الموسى، إثر اقتحام الأخير منزله بغرض السرقة فى شهر يناير الماضي.

ونفت "نانسي" ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور فادي الهاشم بين 15 إلى 20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة، وفقًا لموقع "لبنان 24".

وعلى جانب آخر، قال جابي جورمانوس محامي رجل الأعمال اللبناني فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم، إن قاضي التحقيق الأول في محافظة جنوب لبنان نقولا منصور، أصدر قرارًا بإدانة موكله بالقتل فى قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى التي وقعت في يناير الماضي.

وقضى القرار بإدانة الهاشم بجناية القتل استنادًا إلى المادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تتراوح عقوبتها بين 15 و20 عامًا، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.

وأشار القرار إلى أن المادة 547 تنص أنه: "من قتل إنسانًا قصدًا، عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة، إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وأوضح جورمانوس لـ"الوطن"، أنه كان متوقع الحكم مع موكله، بأنه لا يوجد حبس بسبب أن القضية في النهاية دفاع عن النفس، لكنهم تفاجأوا بإصدار حكم العقوبة بـ20 عامًا، معطوفة على مادة ثانية، التي أنصفته وجعلته لا يحبس.

تعود القصة إلى شهر يناير الماضي، حينما أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قرارًا بتوقيف والقبض على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، إثر تبادل اطلاق النار بينه وبين سارق سوري اقتحم منزله يدعى محمد الموسي في نيو سهيلة في قضاء كسروان.