أزهقوا الأرواح وسرقوا المال العام.. حكاية مافيا سرقة خطوط البترول

مجموعة من الخارجين عن القانون لم يفكروا سوى في الثراء السريع وجني الأموال بطريقة غير شرعية، فقاموا بكسر خطوط البترول وسرقة المواد البترولية لبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح مالية طائلة، مُتعديين على المال العام، بجانب إزهاق العشرات من الأرواح من أجل تحقيق مبتغاهم عبر سرقة السولار، ونرصد لكم أبرز وقائع سرقة خطوط البترول في مصر

تسريب سولار من أحد الأنابيب.. مسجلين يسرقون خط بترول بالفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم، حبس مرتكبي واقعة سرقة مواد بترولية من أحد خطوط الأنابيب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، على أن يراعى التجديد لهما في الموعد القانوني، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف العاملين في أحد المواقع البترولية، وجود تسرب سولار من أحد أنابيب نقل المواد البترولية المارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود وصلة فرعية موصلة بطريقة غير شرعية من خط الأنابيب المشار إليه، وعلى الفور أبلغوا مركز شرطة الفيوم.

وكان اللواء رمزي البسيوني المزين، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العقيد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة الفيوم، باكتشاف العاملين بأحد المواقع البترولية وجود تسرب سولار من أحد أنابيب نقل المواد البترولية المارة بدائرة مركز الفيوم، ووجود وصلة فرعية موصلة بطريقة غير شرعية من خط الأنابيب المشار إليه.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وتوصلت الجهود إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنّهم 5 عاطلين عن العمل اثنين منهما مسجلين خطر، وأحدهما مطلوب على ذمة قضايا، ويقيمون بالفيوم وبني سويف والجيزة.

كسروا المحبس لسرقة الوقود فاشتعلت النيران ومات 7 أشخاص بالبحيرة

تسبب طمع 10 أشخاص في الوصول للثراء السريع عبر سرقة المواد البترولية وبيعها في السوق السوداء في كارثة بمحافظة البحيرة راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم طفل وأُصيب 15 آخرين.حيث قام المتهمين بكسر الخط الذي ينقل بنزين 95 من منطقة المكس بالإسكندرية إلى مسطرد بالقاهرة، ما أدى إلى تسريب البنزين بكميات كبيرة بالترعة الرئيسية بقرية المواسير التابعة لمركز ومدينة إيتاى البارود، وتهافتت أعداد كبيرة من المواطنين للحصول على البنزين بالترعة، وأثناء ذلك، اشتعلت النيران في الترعة ما أسفر عن وقوع 7 من الضحايا، بينهم طفل و15 مصاباً آخرين، وتم ضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة التي قررت إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

بحثًا عن الثراء السريع.. ضبط المتهمين في سرقة خط سولار يصل بين أسيوط وسوهاج

ضبط فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، المتهمين بسرقة خط سولار يصل بين محافظتي أسيوط وسوهاج، تابع لشركة "بترول أسيوط".

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لمركز شرطة أسيوط من (ا. ع. ا.- 35 عامًا) أخصائي أمن إداري بشركة أنابيب بترول في أسيوط) باكتشافه انخفاض في ضغط خط السولار الواصل من أسيوط إلى سوهاج.

واكتشف وجود وصلة غير قانونية بأرض زراعية "بعمق 2 متر" موصلة لمخزن على مساحة 3 قراريط مسورة بسور وحظيرة ماشية ملك (ح. ا. ج.- 48 عاما- فلاح) ومقيم بقرية درنكة دائرة المركز، وتبين هروب (ح. س. م.- 45 عاما- حارس خاص متعاقد مع الشركة)، ومقيم بذات الناحية، مُعين على غرفة الغاز الرئيسية للشركة الملاصقة للمخزن.

وانتقل على الفور السيد اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، واللواء مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء مدير إدارة الحماية المدنية، وضباط إدارة البحث الجنائي، حيث تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة وضبط المتهمين، وسبقها ضبط المتهم الأول صاحب الحظيرة (ح. ا.)، وتبين أنه مفرج عنه تحت شرط في قضية "قتل"، وسبق اتهامه في 11 قضية ما بين "شيكات، تبديد، ضرب، سلاح، قتل"، وكذا ضبط المتهم الثاني "ح. س. م."، حارس خاص متعاقد مع الشركة ومقيم بذات الناحية.

ضبط شخص سرق السولار من أحد خطوط البترول بالسويس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية على خطوط المواد البترولية بدائرة القسم من ضبط "عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بالمنيا" بسيارة نقل قيادته، مُحمل عليها 8 جراكن من المواد البترولية "سولار" وزنت نحو "نصف طن" قام بالاستيلاء عليها من أحد خطوط المواد البترولية بدائرة القسم.

يبيعونه في السوق السوداء.. تفاصيل ضبط عصابة سرقة خط سولار بمنيا القمح

فى قطعة أرض نائية بقرية فى الشرقية، وفى قلب الظلمة الحالكة توقفت سيارة نقل بفنطاس، نزل منها 3 أشخاص، قاموا بتغطيتها بغطاء من البلاستيك أخفى السيارة بالكامل عن الأنظار.

استرعى المنظر انتباه المارة الذين اعتقدوا أن السيارة متعطلة لكن أسفل الغطاء كان 3 أشخاص يقومون بتركيب محبس على خط أنابيب السولار المار بالقرية ثم قاموا بنقل السولار عبر توصيلات ومضخة إلى خزان السيارة وتم تعبئتها بالسولار بالكامل، أثار الأمر ريبة عدد من المارة الذين سارعوا بإبلاغ مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية بتوقف سيارة نصف نقل بجوار خط أنابيب السولار التابع لشركة أنابيب البترول والمار بإحدى القرى بدائرة المركز.

على الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، إلى محل البلاغ، وتم ضبط السيارة إليها مُحمل عليها خزان يحوى مادة السولار ومغطى بمشمع بلاستيكى حال توقفها بالقرب من خط أنابيب بترول (مخصص لنقل السولار من مدينة بنها إلى مدينة الزقازيق تابع لشركة أنابيب البترول)، وتبين تركيب "محبس" بالخط المُشار إليه مُثبت به خرطوم.

كما أمكن ضبط سيارة ملاكى قيادة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) يستقلها برفقته (حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، وعثر بحوزته على الرخصة الخاصة بالسيارة النصف نقل السابق الإشارة إليها، اعترف المتهمون بقيامهم بسرقة "السولار" من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس عليه ونقله إلى الخزان المحمل على السيارة المضبوطة بالاشتراك مع شخصين آخرين "جارٍ ضبطهما" وذلك لبيع فى السوق السوداء، وقررا بهروب قائد السيارة النقل خشية ضبطه عقب مشاهدة الأهالى له وقيامه بالاتصال بهما لإحضار السيارة.

أصبحت مهنتهم الرئيسية.. كواليس القبض على عصابة سرقة خط بترول الصف

"كارنا اللي منعرفش غيره" هكذا اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط البترول بالمناطق الصحراوية بالجيزة.

وأقر المتهمان، في محضر التحقيقات، أنَّهما تخصصوا في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها بمشاركة اثنين آخرين هاربين مُقيمين بدائرة مركز الصف، وأنَّهم أصابا فردي أمن بالرصاص من بنادق آلية في أثناء محاولة منعهم من السرقة.

وأقر موظفا الأمن، بأنَّه في أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه، ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التي يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكي - ربع نقل)، وعُثر على حفرة بعمق 1.5 متر ومحبس على خط الأنابيب لم يتمّ استخدامه.

وأحيل المتهمان للنيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكثيف التحريات لضبط المتهمين الهاربين.

ضبط متهمين في واقعة سرقة خط سولار واحتراقه ببنها

ألقت مباحث مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، القبض على 6 متهمين جدد، فى حادث حريق بموقع خط سولار"مسطرد- طنطا"، بأحد المصارف التابعة لعزبة شرارة، بقرية ميت عاصم دائرة مركز بنها، بحوزتهم المعدات التى تسببت في كسر خط السولار، وإشعال النيران فيه، وتكثف أجهزة الأمن جهودها، لضبط متهمين آخرين جار تحديدهم وضبطهم.

وكان اللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى بلاغا بنشوب حريق فى موقع خط سولار "مسطرد- طنطا"، بأحد المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن والحماية المدنية، وجرى الدفع بخزان الإطفاء الاستراتيجي و10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى غلق المحبس الرئيسي، والسيطرة على الموقف تماما، وإخماد ألسنة اللهب.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء، في منع إمتداد الحريق للمباني المجاورة، وتأمين ثلاجة حفظ في محيط الحريق، من وصول النيران له.

تبين أن الحريق شب فى خط نقل السولار "مسطرد- طنطا"، المار بقرية ميت عاصم ببنها، وجرى وقف الخط، حيث دفعت الشركة المختصة بفرق لإصلاح الخط عقب الإنتهاء من المعاينة، وبيان سبب الحريق، وتقرر تشكيل لجنة من الجهات المختصة، لفحص الحريق وبيان أسبابه، وملابسات الواقعة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز بنها، من ضبط 6 متهمين جدد، تسببوا بالواقعة، وجار تحديد متهمين آخرين وضبطهم.