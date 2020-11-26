نجوم الفن ينعون مارادونا: وداعا أسطورة الكرة

نعى نجوم الفن عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، لاعب الكرة الأرجنتيني دييجو أرماندو ماردونا، والذي توفي منذ ساعات بأزمة قلبية.

وكتب هاني رمزي عبر صفحته على "فيسبوك": "وداعا أسطورة الكرة... ماردونا الكرة".

كما نعى اللاعب الفنان محمد هنيدي عبر "تويتر" قائلا: "واحد من اللي حببونا في الكورة.. وداعا مارادونا".

فيما قال أحمد فهمي والذي كان ماردونا أحد ضيوف برنامجه "فهمي وجمعه"، عبر تويتر "أفضل من لمس الكرة.. أعظم كاريزما مش بس في لاعيبة الكورة...2020 أخدت أحلى حاجة من كل حاجة، وداعا مارادونا".

ونعته اللبنانية نوال الزغبي قائلة: "شو هالسنة المخيفة 2020 يللي مش عارفة تخلص!!! اليوم العالم خسر أهم لاعب كرة قدم ارجنتيني ⁧‫مارادونا‬⁩ وأنا من عشاقه الله يرحمه أسطورة كبيرة".

وكتبت لطيفة عبر تويتر "أرقد بسلام الأسطورة ماردونا".

وأعلنت صحيفة كلارين الأرجنتينية، وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت الصحيفة، تقريرًا أكدت فيه وفاة مارادونا عقب تعرضه لسكتة قلبية في منزله بتيجري، حيث استقر بعد عملية جراحية في الرأس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارادونا توفى عن عمر يناهز 60 عاماً، ويعد هذا صفعة عاطفية ووطنية في الأرجنتين، وضربة يتردد صداها بين كل محبي التانجو، وعلى مستوى العالم، الجملة التي كتبت عدة مرات ولكن القدر راوغها هي الآن جزء من الواقع المحزن، مات دييجو أرماندو مارادونا.

وكان مارادونا خضع لعملية جراحية في بداية شهر فبراير، بسبب تعرضه لنزيف في المخ، وظل في المستشفى لفترة طويلة بسبب أعراض الانسحاب، إثر انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

نُقل مارادونا، الذي فاز بكأس العالم مع الأرجنتين عام 1986 وكان مدربًا لفريق خيمناسيا وايسجريما في وطنه، إلى المستشفى عدة مرات منذ تقاعده، كاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن الكوكايين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل.

اشتهر بنمط حياته البري أثناء وبعد أيام لعبه، أجرى عملية تحويل مسار المعدة لإنقاص وزنه في عام 2005 وأدخل المستشفى مرة أخرى بعد ذلك بعامين، بسبب التهاب الكبد الناجم عن الكحول.

كما أصيب بالمرض في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.