سميرة سعيد تلفت الأنظار بإطلالة شبابية.. والجمهور: "أنتي مبتكبريش؟"

لفتت المطربة سميرة سعيد، الأنظار إليها بعدما طرحت صورا لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وتبدو فيها بإطلالة شبابية أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

وجاءت التعليقات على إطلالتها من الجمهور كالتالي:

"جميلة الجميلات وملكة الجمال أنتي قمر"

وعلق آخر: "ازاي مبتكبريش بعملي إيه"

وأضاف آخر: "كل ما تكبر تحلى الديفا"

وكانت سميرة سعيد أعربت، عن سعادتها البالغة للنجاح الكبير الذى حققته أغنيتها الجديدة "قط وفار"، التي طرحت عبر المنصات الإلكترونية

الأغنية من كلمات عبدالحميد الحباك، ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع النابلسي، وإخراج نضال هاني.وأوضحت سميرة في تصريح سابق لـ"الوطن"، أن أغنية قط وفار، هي استكمال لمسيرتها فى الفترة الأخيرة، التي اعتادت فيها البعد عن النمط الشائع في الأغنيات، والتطوير وتقديم كل ما هو جديد في عالم الموسيقى.وأشارت إلى أنها تحب دائما دعم أفكار الشباب، من كلمات وألحان، لاستكمال تطوير أعمالها الفنية.أعلنت النجمة المغربية سميرة سعيد، انضمامها لتطبيق الفيديوهات تيك توك، وذلك من خلال طرح فيديو رفقة نجلها شادي.وتداول جمهور سميرة سعيد فيديو لها، وهي تداعب نجلها شادي وتعلن من خلاله انضمامها للتطبيق.

وطرحت النجمة سميرة سعيد مؤخرًا، فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، الذي طرحته منذ 5 سنوات، وظهرت خلاله بإطلالة شبابية وعصرية.

كما أحيت مؤخرا اولي حفلتها الاون لاين عبر تطبيق التيك توك وقد لاقي الحفل صدي كبير وحقق اعلي نسبة مشاهدات.

ومن ناحية اخري انتهي الأسبوع الماضي عرض الموسم الاول من برنامج "ذا فويس سينيور"حيث كانت سميرة احد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج بجانب هاني شاكر و نجوي كرم و ملحم بركات