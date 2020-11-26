"سما" تكشف كواليس حوارها مع الرئيس السيسي: أب لكل ذوي الهمم

كشف إيهاب أبوالعز، والد سما، التي تحدّث معها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة، بسبب اختراع والدها آداة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة على ركوب السيارة بسهولة.

وقال أبوالعز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام، في برنامج "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنّه يعتبر ابنته "سما" هدية ونبع رحمة أعطاه الله له، مضيفًا: "الحمد لله أنا شفت كل خير من بعد ما البنت جتلي، والحمد لله حاولت بكل جهدي أكون سند ليها".

وعن ابتكاره، أوضح أبوالعز أنّه في طفولته كان يحملها ويضعها في السيارة، وبعدما كبرت أصبحوا لا يستطيعون حملها، ومراعاة لاحترامها أمام زملائها في المدرسة، موضحا أنّه اشترى سيارة وألحق بها ونش أثناء إقامته في دبي، وبعد رجوعه لمصر لم يجد مثل هذه الأنواع من السيارات، فاستورد السيارة وصمم على عرضها في معرض النقل الذكي.

وتابع أنّ المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تبنى فكرته وساعده في الحصول على التراخيص اللازمة، موضحا أنّ فكرته تقوم على توفير السيارات التي تسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة ركوب السيارة وربطها بتطبيق ذكي ليتمكنوا من طلبها في أي وقت.

وأضاف أنّه رجل أعمال ويعيش في دبي، وأنّ ابنته سما هي صاحبة فكرة التطبيق، موضحا أنّ الابتكار الجديد يحمي ذوي الاحتياجات الخاصة من التعرض للصدمات أثناء ركوب السيارات، ويحمي خصوصيتهم ويعطي ذوي الاحتياجات الخاصة ثقة بالنفس وعدم الاعتمادية على الآخرين، معربًا عن أمله في أن تتولى وزارة التضامن تطبيق الفكرة وتوفر الابتكار لمن يحتاج من ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهتها، كشفت سما كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح معرض النقل الذكي، قائلة إنّها بكت أمام الرئيس بسبب أن تذكرت أنّ الله أعطاها والدها الذي يسعى لمساعدة المجتمع بالكامل، وأنّها لم تصدق أنّها تتحدث مع الرئيس السيسي الذي تعتبره أب لكل ذوي الهمم، ويضعهم لديه في أولوياته، مؤكدة أنّ ما فعله الرئيس السيسي لم يفعله احد.

وأوضحت سما أنّها شعرت بالفخر حين صفق لها الرئيس السيسي، وشجعها "مكنتش مصدقة نفسي وحسيت إني فخورة بنفسي"، مؤكدة أنّها تتمنى توافر الخدمة لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وأنّ هذا الابتكار ساعدها في تغيير شخصيتها وعدم اعتمادها على أحد، وأن يكون لديها ثقة في نفسها.

وأشارت سما إلى أنّ التطبيق لديه 4 سيارات حاليًا، ومن المقرر أن يشتري 10 سيارات أخرى، ومتوقع أن تصل لـ100 سيارة خلال هذا العام، موضحة أنّه سيتم عمل موقع إلكتروني للخدمة وتطبيق لها، على أن تتوافر السيارات خلال شهرين.