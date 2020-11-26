تحت شعار "نتشارك علشان بكرا".. قوافل "تحيا مصر" تصل لأقصى الحدود

واصلت قوافل صندوق تحيا مصر، توزيع المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية، على الأسر الأولى بالرعاية، في قرى ونجوع مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة (نتشارك.. علشان بكرا)، التي أطلق من خلالها أكبر قافلة إنسانية على مستوى العالم استعدادا لموسم الشتاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية بتمويل تتعدى قيمته مليار جنيه.

من جانبه، قال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنّ قوافل المبادرة نجحت في توصيل المواد الغذائية والملابس والبطاطين إلى الأسر الأولى بالرعاية في أقصى الحدود، مشيرا إلى أنّ قافلة محافظة شمال سيناء مستمرة في التوزيع على المستحقين في الشيخ زويد وبئر العبد ورفح، فضلا عن توزيع البطاطين على الأسر المقيمة بوادي العلاقي على بعد 180 كيلو متر من مدينة أسوان.

تامر عبدالفتاح: تنفيذ مبادرات رئاسية في مجال الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية

وأضاف أنّ قافلة (نتشارك.. علشان بكرا)، حازت على رقمين قياسيين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر قافلة تبرع بالدواجن، وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية، لافتا إلى أنّ القافلة جرى توجيهها لمليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تتضمن مليون كرتونة مواد غذائية، إضافة إلى مليوني دجاجة (2000 طن) يوفرها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وشملت القافلة مليون بطانية جرى توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لحماية الأسر من قسوة الشتاء، فضلا عن توفير نصف مليون قطعة ملابس جديدة يتم توزيعها ضمن القافلة.

وأوضح عبدالفتاح أنّ عملية توزيع المساعدات على الأسر الأولى بالرعاية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، كانت بمثابة تحد للأجواء وجائحة كورونا، خاصة أنّنا كنا في صراع مع الوقت بضرورة تجهيز أكبر قافلة على مستوى العالم قوامها 480 شاحنة، وتحميلها في وقت قياسي، بنحو 2000 طن دواجن و3000 آلاف طن من المواد الغذائية الجافة، إضافة إلى نصف مليون قطعة ملابس، في غضون 4 أيام فقط.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الصندوق مع أجهزة الدولة ومختلف منظمات العمل المجتمعي، والقطاع الخاص والبنوك ومتبرعي الصندوق من الأفراد، موضحا أنّه لولا الشراكة ما كان الصندوق يستطيع أن يحقق هذا الإنجاز الدولي بتحقيق رقمين قياسيين في تنظيم قوافل الخير بمقياس موسوعة جينيس للأرقام العالمية.

وأشار إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفا لأنشطة صندوق تحيا مصر في مجال الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار عدد من المبادرات الرئاسية المكلف بتنفيذها الصندوق.