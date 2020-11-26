شركات السياحة: ضوابط العمرة قد تصدر خلال يناير 2021

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّه من المتوقع أن تصدر وزارة السياحة والآثار الضوابط المصرية المنظمة لموسم العمرة الحالي خلال يناير المقبل، بعد أن تصدر المملكة العربية السعودية الضوابط المنظمة للمرحلة الرابعة من العودة التدريجية لموسم العمرة والمحدد له بداية العام المقبل.

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أنّه من المتوقع أن يبدأ المعتمرون المصريون أداء العمرة بداية من شهر رجب المقبل أو قبل ذلك بقليل، موضحا أنّه مع بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا وإمكانية ارتفاع نسب الإصابات بالفيروس بالمملكة العربية السعودية، فالمملكة قد تصدر ضوابط جديدة أكثر تشددا بالنسبة لمن يؤدي العمرة هذا العام.

ولفت إلى أنّه غير المرجح أن تلجأ المملكة العربية السعودية، لإلغاء موسم العمرة هذا العام، خاصة أنّها وضعت ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية صارمة بالنسبة لأداء العمرة، سواء لمواطنيها والمقيمين بها أو للقادمين من الخارج، ويمكنها تشديدها حال ارتفاع الإصابات بكورونا.

وفي ذات السياق، ذكرت غرفة شركات السياحة، أنّه في ضوء البروتوكول الموقع مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العامة، بشأن تبويب المصلحة على البوابة المصرية للعمرة، لاستخراج البيانات الخاصة بحجم أعمال الشركات السياحية من برامج العمرة والحج، فعلى الشركات السياحية الدخول لموقع وزارة السياحة، في التبويب الخاص بإدارة التراخيص وتحديث البيانات، ثم ادراج بيانات رقم السجل الضريبى كاملا، بحد أقصى الخميس المقبل، لافتة إلى أنّ وضع بيانات البطاقة الضريبية، أحد شروط تسحيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة.

وأهابت الغرفة بالشركات، إدخال البيانات مرة واحدة فقط وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومراعاة الدقة عند إدراج البيانات، موضحة أنّ الشركة ستتحمل المسؤولية كاملة حال إدراج بيانات غير صحيحة.

وكانت الغرفة نفت ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، بشأن صدور ضوابط العمرة خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، وأنّ الغرفة تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للوصول لأفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.

وأوضحت أنّ الغرفة تضع نصب أعينها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية، وتدرس هذا الأمر، ويأتي على رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسؤولة والمختصة في مصر، وفقا لتطورت أوضاع انتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها، أثناء تنفيذ رحلات العمرة، وأن الدراسات الجارية حاليا هي إحدى المراحل التي يجب اتباعها لإنجاز أعمالها بالاحترافية اللازمة، وستعقبها مراحل أخرى في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.