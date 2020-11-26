قرار جمهوري بالموافقة على مليار دينار كويتي معونة من "صندوق الإنماء"

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم، بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي، للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر والموقع بتاريخ 24 مارس 2020.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنــــا.