قرار جمهوري بتعيين الدكتور حاتم السيد عميدًا لكلية "طب أسنان طنطا"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين الدكتور حاتم السيد أمين محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال، عميدا لكلية طب الأسنان بجامعة طنطا.

وحصل الدكتور حاتم السيد أمين، على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، جامعة طنطا، بتقدير جيد عام 1991، ودرجة الماجستير في طب أسنان الأطفال والطب الوقائي، بالجامعة ذاتها، عام 1996، ثم درجة الدكتوراة في نفس التخصص منها أيضا عام 2000.

وتدرج "أمين" في الوظائف العلمية، طبيب مقيم في 1993، ومعيد في 1995، ومدرس مساعد في 1997، ومدرس في 2001، وأستاذ مساعد في 2006، ليحصل على الأستاذية في 2012.

وفي وقت سابق، أجرى الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، زيارة ميدانية، لأعمال تطوير وتجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية بالمكتبة المركزية، رافقه خلالها أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

وأكد "عتمان" تجهيز مركز الامتحانات الإلكترونية طبقا للمعايير الدولية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وآليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية، وتفقد خلال زيارته المكتبة المركزية والمكتبة السمع بصرية بالمجمع الطبى، لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للطلاب والباحثين، مؤكدا أن المكتبة المركزية مزودة بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التى تتيح للمستخدمين الحصول على المعلومات بأسرع وقت وأقل جهد ومن أي مكان.

وأضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن الجامعة تستعد لتأسيس فرع جديد لها في دولة جيبوتي، لتلبية الاحتياجات التعليمية، وتوفير برامج التعليم المناسبة لأبناء الأشقاء في الدولة الأفريقية، مشيرا إلى توقيع عقود شراكات علمية وبروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات السودانية، في إطار دعم الجهود التنموية فى القارة السمراء، خاصة في مجال التعليم باعتباره قاطرة التنمية.

وأضاف "عتمان" أن وزارة التعليم العالي في دولة جيبوتي أعربت عن رغبتها في إقامة شراكة دائمة بين جامعتي طنطا وجيبوتي، والاستفادة من خبرة أساتذة وعلماء الجامعة؛ إذ وجهت دعوة لزيارة الدولة الأفريقية؛ لبحث مجالات التعاون الممكنة، وتأسيس أقسام جامعية في مختلف التخصصات، وتوفير المحتوى التدريبي باللغة العربية، لتدريسه للطلاب الناطقين بالعربية.