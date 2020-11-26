ماس كهربائي ينهي حياة عروسين في "الصباحية" بالخصوص

بعد نحو 12 ساعة زواج، انتهت حياة عروسين في محافظة القليوبية، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء استحمامهما.

وأمرت نيابة الخصوص، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بالتصريح بدفن العروسين الذين لقيا مصرعهما عقب زواجهما بيوم واحد.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقلت الجثتان للمستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص بمصرع عروسين عقب يوم من زواجهما، إثر تعرضهما لماس كهربائي أثناء الاستحمام.

وجرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والعقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، ونقلت الجثتان للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن أسرتي العروسين ذهبتا إليهما يوم "الصباحية" للمباركة والاطمئنان عليهما، ومع طرق الباب لم يستجيبا، فقرر المتواجدون كسر باب الشقة ليفاجئوا بالعروس والعروسة جثتين هامدتين إثر إصابتهما بماس كهربائي في سخان الحمام.

وأُبلغت الشرطة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة، وتم انتداب الطب الشرعي لمناظرتهما، والذي كشف أن سبب الوفاة هو التعرض للصعق الكهربائي بسبب وجود ماس كهربائي في سخان الكهرباء بالشقة، ما تسبب في صعقهما أثناء استحمامهما بعد ليلة الدخلة.