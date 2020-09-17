زفة عروسين تتحول لحادث مروع في الشرقية: مصرع 4 من أسرة واحدة
كتب:
نظيمة البحراوي
08:10 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
أرشيفية
لقي مواطن وزوجته وابنتهما وابنهما مصرعهم، فيما أصيبت طفلتهما، في حادث تصادم على طريق الزقازيق - ههيا.
وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق الزقازيق - ههيا، ما أسفر عن مصرع مواطن وزوجته وابنتهما وابنهما، وإصابة طفلتهما، 3 سنوات، بكسور.
ونُقلت الطفلة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لتلقي العلاج اللازم، فيما نُقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.