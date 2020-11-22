وزير الاتصالات: المواطن سيشعر بتحسن شبكات المحمول خلال عام

رد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شكاوى جودة شبكات المحمول، مؤكدا أن تحسين شبكة المحمول، يحتاج لبناء عدد جديد من الأبراج، كاشفًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضع جدولاً زمنيًا لبناء عدد أكبر من أبراج المحمول خلال الفترة المقبلة، كما أن وزارته، تتفاوض حاليا مع شركات المحمول، حول الخطة الزمنية لبناء أبراج المحمول.

ووعد "طلعت"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON" المواطنين، بتحسن شبكات المحمول خلال عام، "خلال عام سيشعر المواطن بتحسن شبكة المحمول"، مؤكدًا أنه سيتم البدء في المشروع التجريبي لبناء أبراج المحمول، في منطقتي التجمع وأكتوبرالفترة المقبلة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن حصيلة بيع ترددات المحمول الجديدة، بلغت نحو 1.170 مليار دولار، وجميع شركات المحمول، يحق لها تقديم خدمات الإنترنت الثابت، وفقاً لصحيح القانون، إلا أنه أكد أن المصرية للاتصالات، هي الشركة الوحيدة المنوط بها قانوناً مد البنية التحتية.

وتابع: "المصرية للاتصالات الشركة الوحيدة التي تعمل على مد البنية التحتية وفقا للقانون المصري".