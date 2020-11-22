الاتصالات: سنخفض رسوم الخدمات مع زيادة الإقبال على المحافظ الإلكترونية

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منظومة مصر الرقمية مشروع مصري عملاق تتضافر فيه كافة أجهزة الدولة وهدفه تيسير الخدمات على المواطنين، موضحًا أن التعليم والتدريب عن بعد ومراقبة الأداء من خلال وسائل رقمنة جزء من هذا المشروع إلى جانب الخدمات الحكومية.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك خدمات كثيرة في هذه المنظومة منها خدمات المرور حيث تقدم ضمن منظومة مصر الرقمية بالإضافة إلى خدمات التوثيق بالشهر العقاري، "ليس ذلك فقط بل يستطيع المحامون الآن رفع الدعاوى القضائية من خلال منظومة مصر الرقمية".

وزير الاتصالات: خدمات التموين الأكثر إقبالا في منظومة مصر الرقمية

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أكثر الخدمات التي تلقى رواجًا وإقبالًا من جانب المواطنين هي خدمات التموين، "خدمات التموين الأكثر إقبالا في منظومة مصر الرقمية"، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا المستجد دفعت المواطنين للإقبال على الوسائل الرقمية.

وتابع: "مع زيادة إقبال المواطنين على استخدام المحافظ الإلكترونية ستنخفض الرسوم".