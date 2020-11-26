أسطورة وثقتها الأفلام.. مارادونا ملهم صناع السينما

مسيرة رياضية ملهمة، وكاريزما تجذب الأعين والكاميرات نحوه أينما وجد، دييجو أرماندو مارادونا يعشقه جماهير الساحرة المستديرة التي وقع في حبها الكثيرون بسبب مهارته وأهدافه وبطولاته، قدم الكثير على المستطيل الأخضر، "مارادونا" أسطورة قادت صناع الترفيه لتوثيقها من خلال مجموعة أفلام رصدت سيرته.. وهو ما نرصده في التقرير التالي.

Maradona, the Hand of God

فيلم إنتاج عام 2017، يجسد حياة لاعب كرة القدم السابق دييجو أرماندو مارادونا، بداية من طفولته، مروراً بمرحلته الكروية وحصوله على العديد من الألقاب. وقد ساعده ذلك على أن يتم اختياره، في عام 2000، كأفضل رياضي في القرن، في تصويت روج له الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أخرج الفيلم ماركو ريسي، وكتبه ليوناردو بيتشيني ومانويل ريوس وسان مارتن، مانويل فالديفيا، سيزار فيدال.

شارك في الفيلم ماركو ليوناردي، خوان ليرادو، جوليتا دياز، رولي سيرانو، وترشح الفيلم لـ 3 جوائز من النقابة الوطنية الإيطالية للصحفيين السينمائيين.

Diego Maradona

وثائقي إنتاج 2019، مدته ساعتان و10 دقائق، ويرصد لقطات نادرة من حياة اللاعب الذي لعب مع نادي إس إس سي نابولي في الثمانينيات، والفيلم من إخراج Asif Kapadia.

ترشح الفيلم لجائزة بافتا، أفضل فيلم وثائقي، ولـ 5 جوائز من مؤسسة بريطانيا للفيلم المستقل، ولجائزة Golden eye من كان السينمائي، وغيرها العديد من الجوائز.

Maradona by Kusturica

صدر عام 2008، وهو فيلم وثائقي عن نجم كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب حديث في العالم.. برؤية المخرج Emir Kusturica.

Maradona: Blessed Dream

مسلسل وثائقي يلقي نظرة على بداية حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، ومسيرته الملهمة.

Maradonapoli

وثائقي يحكي عن مرحلة مهمة في حياته وهي وجوده في نادي نابولي الإيطالي، والفيلم من إخراج أليسيو ماريا فيديريتشي.

Maradona in Mexico

إنتاج عام 2019، وهو مسلسل قصير مكون من 7 حلقات، تقييمه 7.2 على موقع IMDB.

Loving Maradona

عن طريق عدد كبير من المعجبين والأحباء لمارادونا، يروي الفيلم القصة الحقيقية المؤثرة لرجل كان صعوده من الفقر في بوينس آيرس إلى شهرة وثروة نجم رياضي مثير للجدل.

مدة الفيلم ساعة و15 دقيقة، وعرض 12 يناير 2016، وإخراج خافيير فاسكيز الذي شارك في تأليفه مع نيكولاس أفروج.